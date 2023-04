El Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, Miguel Castro, se refirió al funcionamiento de los radares de velocidad en la zona cordillerana.

En este sentido, destacó que actualmente se está trabajando en actitud preventiva; y que luego del convenio con la municipalidad se va a trabajar en el ejido y los alrededores.

Seguidamente, recordó que hay un Proyecto de Ley presentado en la cámara, con la creación de la Agencia Provincial de Juzgamiento de Faltas de Tránsito: "esto va a permitir que no haya espacios grises; hoy donde no hay ejido queda ese espacio y no se juzga. Esta agencia se va a encargar de eso y permitirá que unifiquemos las intervenciones".