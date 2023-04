Desde hace un año que está al frente del equipo de fútbol femenino de San Martín. Le tocó enfrentarse unas cinco veces con Belgrano de Esquel y en todas perdió.

En el momento de los incidentes, se metió adentro de la cancha para separar. Consideró que el problema se podía haber evitado.

Claro que lo más destacable fue que pidió que no ensucien a Vanesa Castro por el Facebook “a quien conozco, como también a otras jugadoras de Belgrano”.

“Ella tiene un hijo y yo también soy padre y es feo que la escrachen”.

Considera que mucha de la violencia en el fútbol se genera desde afuera hacia adentro, es decir desde la tribuna hacia la cancha.

Reconoce a María Laura Hernández como una gran entrenadora y que no la ve a ella que mande a sus jugadoras a pegar a las rivales.

Matías Farías dio su versión de los hechos “yo estaba en el banco y en verdad no tenía una buena visión. Sé que todo empezó por un disturbio entre dos jugadoras, una de San Martin y otra de Belgrano”.

“Fue un cruce que se da en todo partido, porque el futbol es un juego de roce”.

Se metió a la cancha solo con la idea de separar “cuando veo a la jugadora de Belgrano que agrede a la de San Martin, claro que en verdad no veo si le pegó o la empujó y ahí empezó todo”.

“Yo me metí a la cancha sinceramente a separar, porque yo lo que menos quería eran más problemas, calculo que las chicas de Belgrano tampoco querían tener más problemas y surgió, pero era para evitarlo”.

“Yo no quería que se siga expandiendo el problema”, remarcó además.

En conversación con el programa SUCESOS DEPORTIVOS que se emite por RADIO NACIONAL ESQUEL Farías remarcó que los incidentes de este domingo en la cancha de Belgrano podían tener relación con partidos anteriores. “Puede ser. Me acuerdo que en la final pasada también hubo problemas y creo que quedó ahí. Al menos yo no lo sentí por ese lado”.

¿Leíste el posteo de face que hizo la mamá de una de las jugadoras de San Martín?

Si, lo vi. Hoy (por ayer) me voy a juntar con ella para hablar. Por ahí, lo hubiésemos evitado.

“Yo conozco a Vanesa, conozco a algunas de las chicas de Belgrano. En verdad no quisiera que la ensucien a Vanesa. Ella tiene un hijo yo también los tengo, creo que igual borró el posteo, capaz que lo borró porque se arrepintió”.

“Ojala se haya arrepentido la mamá por escribir eso, porque estaría bueno para evitar más problemas”.

Remarcó que Belgrano y San Martin son dos clubes grandes “y se nota que Belgrano tiene un buen trabajo en el fútbol femenino”.

“No conozco a María Laura, pero no se la ve como que las manda (por sus jugadoras) a pegar, no se ve a María Laura como una mala persona. Igual considero que la educación viene de la casa”.

Destacó lo que muchos vemos desde hace tiempo. Los problemas se vienen generando desde afuera hacia adentro, es decir desde la tribuna hacia la cancha.

A veces es mejor jugar sin público. Los padres (y las madres) a veces son los focos de infección.

Hace un año que es técnico de san Martin. “Con Belgrano me enfrenté como cinco veces y las cinco veces perdimos”.

¿Te sentarías a tomar unos mates, un café, un wiski o una cerveza con María Laura Hernández?

Si claro. ¿Cómo no? He visto que sabe un montón. No tengo nada contra ella, creo que ella tampoco conmigo.

Se nota que es una gran DT y es parte del cuerpo técnico femenino de la provincia y sé, que gracias a ella, el femenino ha levantado mucho su nivel, me encantaría reunirme con ella”.