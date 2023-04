El Dr. Marcelo Mingo, gerente del Círculo Médico del Oeste de Chubut, se refirió a la situación de la terapia intensiva del Hospital Zonal Esquel que afecta también a las intervenciones en las clínicas privada.

Es por eso que, desde la institución, sugieren la postergación de aquellas cirugías en las que los pacientes pudieran llegar a tener alguna complicación.

"La terapia intensiva es la única de la ciudad y tanto la salud pública como la privada nos apoyamos para los pacientes graves", remarcó Mingo

"Desde el Circulo Médico pasamos la información de que el acceso a las camas de UTI está restringido a raíz del conflicto. Hicimos una sugerencia para que se realizara una selección de pacientes para evitar que pacientes graves que pueden ser programados y puedan tener una complicación en la cirugía, se postergara la cirugía hasta que se solucione o se habilite el ingreso a la terapia", detalló el gerente del CIMOCH.

De todas maneras, Mingo dejó en claro que no se trata de una obligación y que la decisión final es del cirujano con los directores médicos de cada clínica privada y el paciente. "Es una decisión del cirujano interviniente, en conjunto con los directores médicos de las clínicas y la consulta con el paciente. Hay que involucrar al paciente en este tipo de decisiones", agregó.

Con respecto a la UTI, Mingo expresó que "es un servicio del cual nosotros dependemos, porque no hay una terapia intensiva por fuera del hospital. La intimidad del motivo no la tengo, sé que es un reclamo laboral, pero no tengo los detalles".

Por último, dejó un mensaje para aquellos pacientes a quienes les reprogramen alguna cirugía: "Manejar la angustia y la ansiedad que impone un paciente por la suspensión de una cirugía es cuestión del médico tratante. Esto lo tienen que en tender, hablen con su médico, que va a ser responsable para tomar los riesgos que haya que tomar sin tener acceso a la terapia intensiva. Confíen en su médico y acepten una postergación en virtud de una cuestión de seguridad del paciente", concluyó.