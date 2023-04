La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una charla magistral, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

Durante el acto se contó con la presencia de un público numeroso, compuesto por agrupaciones políticas, diputados y senadores nacionales, como el diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón.

“Esto va a ser algo más que una clase magistral… no se hagan los rulos, ya se los dije”, había arrancado la vicepresidenta después de escuchar el cántico "Cristina presidenta", provocando el estallido de la Sala Ginastera.

"La única dirigente que fue condenada, proscripta, e intentada asesinar, es una sola, y no quiero ser autorreferencial, pero esos mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada? Caraduras", dijo la vicepresidenta.

La clase magistral arrancó con un recuerdo al 27 de abril de 2003, cuando Néstor Kirchner obtuvo el 22% de los votos y quedó en segundo detrás de Carlos Menem antes de que este se bajara de la segunda vuelta proclamando al santacruceño como presidente. Y en ese tramo inicial incursionó sobre la idea de "dolarizar" que intentan imponer algunos sectores.

“En esta Argentina circular es como que el pasado aparece en el presente. Hoy estamos con una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado aparecen para condicionarnos y para condicionar el futuro. El pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro, por eso voy a tratar de analizar y pensar sin adjetivaciones, porque el problema que tenemos hoy no solo en la política es el exceso de calificación y adjetivación. Así se toma posición y es imposible analizar”, señaló.

“La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, agregó Cristina y señaló: “Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”.

“Es una eterna Argentina circular en los personajes y las propuestas, por eso son importantes estos espacios para el debate y la formación. Convocar a los jóvenes para pensar lo que pasó. Es imposible avanzar en el presente y futuro sin saber lo que pasó”, agregó.

"El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación y si vemos lo que pasa en Ecuador, vemos que la inflación no para por la dolarización", indicó la ex jefa de Estado al exponer gráficos sobre la situación monetaria en territorio ecuatoriano.

“Cuando reflotan estas teorías muy dañinas para la sociedad, la verdad que uno dice ¿Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó en Argentina 20 años antes? ¿Qué nos pasa compatriotas? Es una argentina que vuelve sobre sus fantasmas. No digo que tengamos razón, pero no me digan que tengo que volver atrás para solucionar el presente y el futuro”, planteó nuevamente sobre la dolarización.

“Hay un punto de contacto con ese pasado, pero no en cuanto a modelo económico hay que decirlo: hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios y se produce un nuevo fenómeno, con mala distribución del ingreso. por primera vez trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Es un nuevo desafío que tenemos”, comentó y agregó: “El crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos, que es lo que está pasando ahora”.

La vicepresidenta insistió que hay un punto de contacto con el pasado y se refirió al retorno al FMI, que es un “lastre para el país”. “Nadie con honestidad intelectual no puede afirmar que es algo negativo para el país”, comentó. Y sobre la inflación señaló: “Ese acuerdo con el FMI es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática en todos los países. El principal causante de la variación del precio es la variación del dólar”. Fue entonces que sentenció: “Es necesario revisar ese acuerdo con el FMI. Dicen que en el FMI hay halcones y palomas, como en la oposición argentina”, analizó y después bromeó con que ella es "pingüina", un ave que se mueve colectivamente dijo: "Somos colectivos, los halcones van solos", expresó