Raúl Allen, titular de la Regional Este de la ATECH, emitió un comunicado y le apunta directamente al ministro de Infraestructura de la provincia, Gustavo Aguilera, por sus dichos en contra de los y las docentes del Chubut, dejando un claro enojo en la comunidad educativa, en un escenario donde muchas escuelas sufren problemas edilicios.

El docente señaló que lo que le está pidiendo al ministro "es que primero se rectifique y después tome conciencia de cada una de sus declaraciones, recordemos que él es un funcionario público y tiene una responsabilidad mayúscula en cada una de sus declaraciones, no es un ciudadano común y corriente como si podría hacerlo cualquier otro trabajador o trabajadora de la Educación o cualquier otro ámbito".

"Aguilera habló por los medios de comunicación de sobreactuaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras de la Educación y que lo que buscamos en realidad es alguna excusa, con palabras más o palabras menos, para no ir a trabajar. Lo que nosotros ya decidimos es que tenemos el derecho a exigir condiciones dignas de trabajo. Eso está enmarcado en la ley N° 1 660 que claramente especifica cuáles son las condiciones óptimas para poder realizar o desempeñar nuestra labor en los edificios públicos que justamente él tiene que controlar", indicó Allen.

El miembro de ATECH recordó lo sucedido con la escuela 165 de Trelew el año pasado cuando explotó la caldera unos instantes antes que ingresen los alumnos. "Qué podríamos decir que ellos no querían ir a trabajar, cuál es el riesgo de permanecer dentro de la institución si no estaban dadas las condiciones. Por suerte eso se produjo en un horario donde no había alumnos y alumnas, y los docentes recién estaban ingresando por el horario", argumentó Allen.

"¿Eso es sobreactuación?", se preguntó Raúl Allen, sosteniendo que ellos quieren ir a trabajar en condiciones y no quieren no ir a trabajar. "Queremos cumplir con nuestra función, los alumnos y alumnas nos esperan todos los días, concurren a las escuelas como nosotros concurrimos con las mejores de las expectativas, pero eso tiene que ser en condiciones dignas", finalizó el docente de Trelew.