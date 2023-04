-Licorice Pizza: una película dirigida por Paul Thomas Anderson y nominada tres veces al Oscar. La trama gira en torno a dos adolescentes que crecen en el Valle de San Fernando y luego se enamoran. Es una película que trata de las primeras veces, de los primeros amores. Protagonizada por Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie. Es la peli ideal para ver un domingo a la tarde. Encontrala en Amazon Prime Video.

-Caracortada: con la pareja explosiva de Al Pacino y Michelle Pfeifer. Pacino interpreta a Tony Montana, cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína. El film dirigido por Brian De Palma deja un mensaje clarísimo: el dinero es poder y el poder corrompe.

-Última noche en el Soho: está película está muy cerca de convertirse en una obra de culto. Con una visual deslumbrante, este thriller psicológico logra que no despegues la vista de la pantalla. La historia sigue a Eloise, una jovén e ingenua diseñadora de modas que logra transportarse a la década del 60. Una vez allí comienza la aventura de seguir los pasos de una aspirante a cantante. Por supuesto, todo tiene un vuelvo hacía el lado oscuro. Si sos fan del terror, está es la opción para vos. Encontrala en HBO Max.

-Los Tenenbaums, una familia de genios: es la peli ideal para los papás fanáticos del cine de autor. Con la dirección de Wes Anderson y un reparto de lujo como Ben Stiller, Gwyneth Patrol y los hermanos Wilson. La historia se va tensando entre el drama y la comedia para narrar la vida de una familia muy pelicular: los Tenenbaums. Royal y Etheline tuvieron tres niños y luego se separaron, sin embargo, toda la familia se reencuentra en el hogar familiar varios años después. El motivo: el padre de la familia finge un grave cáncer de estómago para reunirlos a todos.

-Tiempos Violentos: como una amante de los films de Quentin Tarantino, no podía dejar pasar esta joyita. No sé si de toda la filmografía del director es el film que más disfruto ver, pero sí creo que es la pieza necesaria para entender a su obra. La película reúne a su elenco a Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis. La trama gira en torno a Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Por momentos delirante, por momentos comiquisima, pero siempre ultraviolenta.