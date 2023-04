El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo este lunes, tras ser atacado durante una protesta de colectiveros en La Matanza, que el crimen del chofer de la línea 620 “no fue un hecho habitual” en cuanto a su modus operandi, y consideró a la agresión como "un golpe más" que "no hace mella".

"Uno muere de pie y no arrodillado", expresó el ministro en la puerta del Hospital Churruca, donde se solidarizó con la familia del chofer asesinado "a sangre fría" y contó que está a la espera de estudios médicos para ver si es necesario ser operado debido a un "fractura de malar" derivada de la agresión.

En el nosocomio fue asistido por heridas en el rostro y el resto del cráneo tras recibir trompadas y patadas, Por otro lado, sostuvo que si bien "la Policía de la Ciudad cumplió con el protocolo" al rescatarlo cuando era agredido por los choferes que realizaban una protesta en General Paz y Alberdi, la fuerza "complicó las cosas".

"Les pedí que no avanzaran porque se estaban resolviendo las cosas y teníamos la situación controlada. Ya habíamos acordado una reunión", dijo sobre la acción de los policías porteños, en la que ocho efectivos también resultaron heridos.

Berni señaló que no va a denunciar a los choferes que lo agredieron: "Estoy bien, un golpe más no hace mella. Duele más que un bonaerense que tengo que cuidar murió que los golpes que recibí", expresó en rueda de prensa. El ministro de seguridad dijo además que no piensa renunciar a su cargo. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández suspendió las actividades que tenía prevista tras la agresión el ministro. Ya desde algunos sectores del gobierno salieron a criticar al polémico ministro y fueron muy pocos los funcionarios que repudiaron la salvaje agresión que recibió.

En tanto los choferes continuaban con sus medidas y el clima que se vivía era bastante tenso. Dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tenían prevista una reunión con autoridades de Transporte de la provincia. Los sindicalistas eran reclamados por los choferes que cortaron la Avenida General Paz. Pero ninguno se hizo presente en el lugar.