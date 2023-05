Por Carlos Guajardo

Ana Clara Romero recibió un fuerte respaldo en la presentación de la fórmula para la gobernación de Juntos por el Cambio. Ha logrado ser candidata única a la intendencia de la principal ciudad de la provincia y eso “la fortalece”. Actualmente ocupando una banca en el Congreso Nacional, tiene en claro que la espera una difícil tarea si es elegida intendenta y también una dura campaña con vistas a las elecciones del próximo 30 de julio. En una charla con Red43, la dirigente contó cuáles son sus expectativas, qué le espera si llega a ser elegida y su pensamiento en cuanto a la situación nacional de Juntos por el Cambio. También dio pistas en cuanto a quien será su compañero de fórmula para la vice intendencia: “Vamos a sumar a otros sectores para poder ampliar nuestro proyecto”.

-Cómo se llegó a un candidato único en Comodoro Rivadavia?

-Lo de Comodoro se viene construyendo desde Comodoro. Con un fuerte apoyo de la zona sur de la provincia. Es un crecimiento que se ha dado políticamente sobre todo después de la victoria de Gerardo Merino en Trelew. Alli quedó consolidado un equipo que viene trabajando en Juntos por el Cambio. Lo de Tomás (Buffa) se había resuelto dos días antes del lanzamiento de la fórmula sin ningún tipo de conflicto. Será quien encabece la lista de concejales.

-Y el compañero de fórmula?

- Será alguien que nos permita ampliar la inserción con otros sectores. Personalmente tengo una visión respecto a esta elección y es que tenemos que mirar también hacia afuera para ampliar la propuesta. Vamos a hacer claros en cuanto al complemento de la fórmula, sin tantas vueltas porque esto cansa a los vecinos. Estamos buscando sumar otros sectores políticos o productivos para que nos acompañen.

-Que el candidato a gobernador de la otra fuerza más competitiva sea Juan Pablo Luque ¿le puede jugar en contra?

-Lo que creo es que hay un hartazgo enorme de todo el electorado respecto a los oficialismos. Se han ocupado de mirarse el ombligo, de repartir cargos entre ellos. La gente está cansada que la subestimen, del plan platita y el clientelismo. Eso la gente lo tiene en claro y también tiene claro a los que representamos algo distinto. Porque nosotros venimos trabajando con la gente y no utilizando recursos del estado. Por eso creo que habrá un voto útil para cambiar todo eso más allá de quien sea el candidato a gobernador.

-Qué le espera si es intendenta de Comodoro?

-Me va a esperar una ciudad muy postergada en cuestiones básicas. Han realizado obras superficiales que no son la prioridad de los habitantes de esta ciudad. Comodoro tiene una situación donde hay que trabajar muy seriamente en la conectividad de la ciudad, en el ordenamiento del tránsito que por momentos es un caos. El drama de los servicios como el transporte cuya concesión solo sabe de prórrogas. Las obras para solucionar el tema de las inundaciones están inconclusas y les falta mucho. Y el tema del agua, claro. La escases es un tema de fondo que merece una solución de fondo. Es decir que hay una serie de déficis enormes en la ciudad que no tuvieron respuesta con el plus que significan tantos años de desidia. Por eso hay que tomar el toro por las astas y generar un ordenamiento.

-Y en cuanto a la situación interna del municipio?

-Hay que hacer un reordenamiento de la carrera municipal. Volver a los concursos, a una transparencia que permita un municipio más ágil, más efectivo, más capacitado para poder cumplir adecuadamente con la función.

-Percibe que la agenda de la política no coincide con la agenda de la gente común?

-Creo que la agenda de los oficialismos y de esta provincia no es la agenda de la gente. Y eso empuja a que todos caigamos en la misma bolsa. Nosotros nos resistimos a eso y por eso estamos en la calle permanentemente escuchando los reclamos de todos los ámbitos. Personalmente también lo estoy haciendo en el Congreso Nacional buscando soluciones a los conflictos y problemas que más aquejan a los ciudadanos. Sobre todo a sectores que se ven muy perjudicados por el atraso cambiario que nos impide competir. Buscamos cosas buenas para el país, intentando generar mecanismos para tener más recursos con mayor producción. Creo que los oficialismos están más preocupados y ocupados en sus temas políticos que en los que realmente les interesan a la gente.

-Cómo se cambia esa situación?

-Nosotros estamos trabajando fuertemente para dar vuelta toda esta situación agobiante para el país, la provincia y en nuestro caso Comodoro Rivadavia. Esa es nuestra ocupación real. Lo que pretendemos es dar todas las respuestas que no se dieron en estos años. Y estoy convencida que desde Juntos por el Cambio podemos hacerlo.

-Como ve la situación interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional?

-Yo veo la cuestión de una manera distinta a lo que parece ser una “gran” interna. En los últimos días hubo reuniones que descomprimieron algunas cuestiones. Una prueba reciente es la presencia tanto de Larreta como de Bullrich en la presentación de la candidatura de Luis Juez en Córdoba. Por lo tanto, las cosas se van a ir ordenando porque todos tenemos en claro que el adversario está afuera. Y que está dejando un país con más del ciento por ciento de inflación, con altos índices de pobreza, con niños que van a tercer o cuarto grado que no entienden lo que leen, con inseguridad. Eso es lo que realmente nos preocupa y no lo temas internos. Hay cosas que en estos procesos son naturales y la coalición los está resolviendo como corresponde.

-Tiene alguna preferencia dentro de JxC a la candidatura a presidente?

-La verdad es que nosotros desde Chubut venimos acompañando a nuestros candidatos del PRO que son Horacio (Larreta) y Patricia (Bullrich) y lo vamos a seguir haciendo. Valoro mucho la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires desde donde con sus equipos técnicos estamos en permanente colaboración. Siempre están con los temas de planeamiento y modernización del municipio. Nobleza obliga reconocerlo.