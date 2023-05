Época de crisis en la Argentina con sueldos bajos o aún altos que al parecer no alcanzan. Los que en general más sufren son los de la clase trabajadora o aquellos que no tienen un empleo fijo. No parece pasar lo mismo con quienes ocupan cargos políticos que en general tienen buenos sueldos y otros beneficios que nunca alcanzarán los ciudadanos de a pie. No parece ser el caso de Emanuel Fugazzotto, legislador provincial de Mendoza quien aseguró que su sueldo de 550 mil pesos no le alcanza para llegar a fin de mes. Así lo expresó durante una entrevista en Radio Mitre Mendoza.

Allí, quien también es precandidato a vicegobernador en la lista de Mario Vadillo, criticó la dieta que perciben los diputados y afirmó que es insuficiente. Dijo que cobra alrededor de $550.000 mensuales, pero que a él le quedan unos $450.000 por los aportes que realiza al partido.

En ese sentido, indicó que lo que ganaba anteriormente en sus actividades profesionales era un monto “cercano” al que percibe actualmente. “Yo lo que ganaba siendo docente, trabajando por mi parte como profesional, estaba cercano a ese número. No estaba tan lejos”, mencionó.

Acto seguido, planteó: “No llego a fin de mes como una persona que pueda tener su profesión o su empresa, me siento más cerca de clase media trabajadora”.

Además, señaló que es falso que los políticos ganen mucho, sino que en realidad el problema es que el resto de los salarios son muy bajos. "No siento que un legislador cobre mucho, sino que la gente cobra poco", esgrimió.

Al ser preguntado por lo que no puede afrontar ganando $550.000 al mes, el diputado del Partido Verde contestó que, “como los problemas que plantea la clase media mendocina, no puedo salir a comprarme un terreno, cambiar un vehículo, o invertir y desarrollar un emprendimiento para generar nuevas formas de empleo”. Las declaraciones del legislador no tardaron en llegar a las redes. Y por supuesto se hicieron virales con duras respuestas de ciudadanos mendocinos y de otras partes del país.