Torres señaló que "el sector turístico es uno de los elementos que conforman la economía de nuestra provincia, englobando a todas las empresas relacionadas con el rubro como, por ejemplo, empresas de hotelería, transporte y restauración, entre otras. El sector turístico es uno de los sectores que integran la economía mundial”.



En este sentido, el Senador aseguró que “el turismo representa un motor como desarrollo potencial de la matriz productiva. Por eso, Chubut no puede perder esta oportunidad en la que viene transitando, haciendo de la denominada “industria sin chimenea” una verdadera ejecutora de políticas públicas que potencien las economías regionales, generando recursos de manera permanente”.



Asimismo, remarcó que “hubo un avance institucional que transformó la actividad en una verdadera cuestión de Estado. Se ha logrado comprender que, dentro de los perfiles que rodean la economía, el turismo genera fondos de manera inmediata. Esto se ha logrado gracias a la puesta en marcha de políticas puntuales que atendieron las necesidades del sector, en una labor conjunta y efectiva entre Estado y sector privado”.



Y señaló que, por este motivo, “la Agencia Provincial de Turismo necesita imperiosamente contar con los fondos que le corresponden ya que su funcionamiento ordenado posibilitará una devolución inmediata en materia de infraestructura, desarrollo y puesta en valor económico”, y agregó que resulta necesario su fortalecimiento institucional, con el fin de continuar articulando y gestionando con la Cámara de Turismo el desarrollo de una mayor infraestructura en toda la provincia, “haciendo hincapié en cuestiones fundamentales como lo son, por ejemplo, la conectividad y la comunicación terrestre”.



El candidato a gobernador por Chubut agregó que “nuestra provincia es la única en el país que cuenta con 4 aeropuertos. Y este es un dato no menor para poner en valor de manera permanente la implicancia que el sector tiene sobre nuestra economía. Esto no puede depender de ninguna manera de la coyuntura de la aerolínea de turno. También debe representar una cuestión que el Estado tiene que atender, sin distracciones en el tiempo”.



Por tal motivo, el Senador aseguró que se necesita de manera inmediata una ley de incentivo para el sector que otorgue entre otras cosas, la posibilidad de un aumento significativo en la infraestructura hotelera, otro valor agregado indispensable para el desarrollo genuino y constante de la actividad.



“Debemos ser conscientes que el mundo busca a la Patagonia como destino turístico. Sus valores paisajísticos, su flora y fauna, difícil de encontrar en cualquier otro lugar del planeta, son los ejes de esa ambición de los turistas del mundo de elegir a nuestra zona como destino, pero también agradable por el trato que recibe por parte de los prestadores”, expresó.



Por último, Torres aseguró que “lo mejor que le puede pasar a una provincia que quiere un desarrollo para el sector es que el turista vuelva. Eso lo lograremos en base a la continuidad de la puesta en marcha de políticas públicas y privadas que confluyan con el mismo objetivo: hacer cada día más grande el desarrollo de la actividad, facilitando su crecimiento constante porque entonces también serán constantes los resultados positivos que se obtengan”.

