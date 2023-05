La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kircher brindó un discurso en Plaza de Mayo, a 20 años de la asunción de Nestor Kirchner.

Fue recibida con el grito atronador "Cristina Presidenta".

En el inicio de su discurso, la Vicepresidenta hizo un repaso del momento histórico en él que tuvo que gobernar: tiempos de "Estado así de chiquitito y una deuda externa así de grande".

"Quiero compartirlo con ustedes porque es necesario ante tanta desinformación, ante tanta confusión armada premeditadamente, que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela en cada barrio, en cada fábrica, en cada comercio, a la calle", remarcó.



"YPF había sido privatizada, igual que Aerolíneas Argentinas, el Correo que también había sido privatizado, la ANSES tampoco existía, cuando él llegó se jubilaban unos pocos, los recursos de los trabajadores habían sido privatizados y entregados a la AFJP, apenas una jubilación de 200 pesos para los que habían cumplido todos los años y todos los aportes", indicó, y apuntó: "En este país jubilarse no era un derecho".

"Todo estaba en manos de los privados. Importábamos combustible porque no exploraban ni exportaban. Si todo estaba en manos de los privados, de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Porque habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización y seguían endeudando el país, y el día que se cayó la famosa dolarización estalló el país", puntualizó.

"A la patria hay que comprenderla y amarla completa", remarcó Cristina Fernández, y resumió: "Habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".

Por otra parte, cuando recordó el momento en que quisieron asesinarla en septiembre pasado aseguró que, "hagan lo que hagan" desde los sectores opositores, ella es "del pueblo".

"Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", dijo luego de repasar los números con los que terminó su gestión con un "51%" de distribución de la riqueza en favor de los trabajadores.

A su vez, remarcó que "el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos", tras recordar que ella lo había advertido en diciembre del año pasado, y aseveró que el actual Gobierno es "infinitamente mejor que otro de Mauricio Macri".

"Dije que iba a haber crecimiento, pero si no cuidábamos los precios de la economía el crecimiento se lo iban a llevar cuatro vivos", sostuvo. Sin embargo, dijo que "a pesar los errores y las diferencias" en el propio oficialismo "este Gobierno es infinitamente mejor del que lo hubiera sido otro de Mauricio Macri".

Minutos más tarde, finalizó su discurso sin mayores precisiones acerca del futuro del Frente de Todos en relación a las PASO ni anunciando candidatos para el espacio.

E.H