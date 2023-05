Adrián Maderna, actual Intendente de Trelew y candidato a Gobernador de Chubut, visitó los estudios de Red43 para comentar sobre su deseo de afrontar una gobernación, sus principales ejes de trabajo y la figura de Javier Comparada para la intendencia de Esquel.

En principio, respecto a su decisión de ser candidato a Gobernador, destacó que "ya lo veníamos proyectando hace tres años. En Trelew tenemos diferentes situaciones del día a día y no nos permitían salir a recorrer la provincia como queríamos. Pero compañeros comenzaron a recorrer, trabajar con referentes políticos y sociales, y de esta manera se empezó a dar forma en su momento a una precandidatura".

"Tuvimos la oportunidad de poder estar en un partido provincial, Renovación y Desarrollo, que tiene como Presidente a Claudio Paredes; preparado para participar y con una mirada estrictamente en defensa de los recursos naturales. Nuestro lema es defender nuestros recursos y eso se plantea hace años"

Como ya se ha informado, acompañará la candidatura de Javier Comparada para la intendencia de Esquel. En este contexto, destacó que "es una persona del ámbito privado, comerciante, que no depende de la política para vivir. El recorre las calles de esta ciudad que tiene una gran proyección de crecimiento. Mantuvimos charlas para generar un proceso de construcción; tiene un equipo hermoso y abierto".

Seguidamente, enfatizó que en la política puede haber puntos de vistas distintos, pero que hay cuestiones que son innegociables: "Si llegamos a la gobernación, la primera medida que llevaremos adelante es la Iniciativa Popular. Ya está charlado; yo no pertenezco a ninguna asamblea y nunca me subí a la lucha para hacer política. Soy un respetuoso de quienes han luchado para defender durante tantos años nuestros recursos naturales. Tengo una mirada opuesta al desarrollo de la megaminería; por la defensa del medio ambiente y porque la provincia no está preparada para controlar una actividad extractiva. Hoy en día, tenemos tantas ventajas con las que se puede desarrollar el turismo, la pesca y la producción".

M.C.