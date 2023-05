Nicolás Albarracín, intendente electo de Chos Malal, generó polémica a partir de un video que se hizo viral. Fue luego del discurso a sus simpatizantes, tras la victoria en las elecciones del 16 de abril.

“Lo que cada uno elija, con quien quiere garchar o no quiere garchar, es problema de cada uno. Pero, ¿saben qué? Soy políticamente incorrecto, cada uno con su culo hace lo que quiere”, enfatizó. El discurso generó suspicacias y varios interrogantes respecto a qué sucedió durante la campaña y si tuvo algún tipo de ataque personal.

Luego de que se difundiera su frase, Albarracín aprovechó la oportunidad para hablar sobre lo que sucede en Chos Malal en plena transición con el intendente actual del MPN, Hugo Gutiérrez. “Vuelvo a decir, con el culo cada uno hace lo que quiere, pero con las obras y el dinero de la gente no. Se viraliza que en Chos Malal los médicos no quieren venir, que no hay salbutamol, que no hay trabajo, que está parada la obra del aeropuerto”.

En esa línea, agregó: “Siempre recibí de todo, cascotazos por ser bueno, por ser malo, por si soy alto, si soy delgado, si estoy panzón. Si tenés el pelo largo, porque tenés el pelo corto, o porque nada”, indicó.

Señaló que en un proceso electoral siempre hay hostigamiento. Sin embargo, dijo que le llamó la atención que haya personas que se dediquen a hacer virales extractos de discursos, en vez de ocuparse de las políticas públicas del pueblo.

Albarracín fue elegido con el 51% de los votos por el partido Comunidad, el espacio del gobernador electo, Rolando Figueroa. Así, destronó a años de gobierno del MPN.

El Cordillerano.