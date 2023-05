La provincia de Chubut está en proceso de escrituración para comenzar con el proyecto de obra para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario Provincial en un terreno del Parque Industrial cedido por la Municipalidad de Esquel para este fin.



Las comisarías no son lugares adecuados para alojar detenidos con prisión preventiva o ya condenados. Esta irregularidad mantenida en el tiempo viola derechos que deben ser atendidos y garantizados.



No hay dudas que la preocupación de jueces y también del Ministerio de Seguridad de la provincia sobre este inconveniente, no solo es válida, si no que requiere de soluciones.



La solución prevista es la construcción de un nuevo Servicio Penitenciario Provincial, lo cual pondrá fin a esta irregularidad y además, como señalara el Ministro de Seguridad hace un año, traería otras ventajas; entre ellas permitiría un cambio paulatino de los policías que están afectados a la custodia de los presos con lo cual se granaría personal para la prevención de delitos, algo que, sin dudas, es de gran importancia.



Ahora bien, la Municipalidad de Esquel generosamente cedió a la provincia -mediante ordenanza- un terreno en el Parque Industrial para la construcción de estos módulos carcelarios.



Sin mucho debate, más bien con poco ruido, se llegó a este acuerdo que, según el ministro, “será un espacio grande y práctico para poder llevarlo adelante. Hay que hacer el cerramiento, llevar los servicios y hacer la edificación que son los diseños carcelarios que tiene la provincia del Chubut y que tienen las condiciones de seguridad que se requieren".



Hasta lindo, parece, va a quedar. Pero sin la menor duda, es una buena y adecuada solución. Ahora ¿por qué en Esquel?



Llama la atención que nuestros Cuerpo Legislativo y nuestro mandatario local aceptara la alternativa de ceder un terreno en el Parque Industrial, sin debates tan profundos como suelen darse, por ejemplo, para para declarar un evento de Interés Municipal o nombrar un barrio o como ocurrió este viernes para definir la fecha de las próximas elecciones donde se tuvo en cuenta hasta la media histórica de nevadas para el mes de julio.



Esta nueva inversión mucho no tiene que ver con el anhelado perfil turístico de Esquel, ni tampoco con los que decidan apostar por su negocio en terrenos del Parque Industrial.



Tampoco es que por acá sobren terrenos. En cambio, en Chubut otros podrían ser factibles; por ejemplo, en la meseta, donde se pretende desarrollar el Proyecto Navidad… es una idea…por si aún hay tiempo para reconsiderar y no comenzar con la construcción.



Tiempo para no construir siempre hay, con una vueltita por el aeropuerto sabemos de qué se trata.