Este es un mensaje directo a quienes toman decisiones. A los que siempre están para la foto. A los que están en campaña, para los que quieren nuestros votos para seguir en el Estado, sin importar si es el Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Este mensaje es para ellos. Que la burocracia no le quite la ilusión a Hugo Rodríguez quien tiene menos de una semana para juntar el resto de la plata para los pasajes y confirmar su partición en el Mundial de Austria, que tendrá lugar a mediados del próximo mes.

Un numero cercano a los 120 corredores, fieles amigos de Hugo quienes hicieron un aporte de 2 mil pesos cada uno, tomaron parte ayer de la corrida solidaria que tuvo lugar en la laguna La Zeta cuya recaudación total va para la compra de los pasajes Buenos Aires – Austria, pasajes que deberán estar confirmados, con número de vuelo, para el día 14 de mayo.

Además del aporte de las inscripciones, cuya carrera fue organizada por Pablo Nahuelquir, Verónica Ramírez, Cristian “Toti” Sosa y Adriana Kohler, entre otros amigos y familiares, se recaudó un dinero con la venta del buffet, sumado a ello el bono contribución que se puso a la venta y que será sorteado este fin de semana.

Falta el dinero grande, falta el aporte grande de quienes toman decisiones. No alcanza solo con donar 5kg de chorizos. El aporte tiene que ser más fuerte.

Hay entidades que ya prometieron un aporte. Claro que al día de hoy en la cuenta bancaria no aparece un solo aporte de los fuertes. Ojalá la burocracia no tape la ilusión de Hugo de poder participar de un Mundial.

Estamos hablando (o este caso, escribiendo) de un mundial. Es cierto que la CADA no te regala ni un caramelo “mu mu”, pero esto será discusión para otro momento.

Hugo Rodríguez tiene que tener el cuerpo, el corazón y la mente puesto solo para entrenar y no estar pensando en las monedas que le faltan para el viaje.

MENSAJE DE ADRIANA KOHLER

Gracias a todos/as los que se sumaron el domingo con la corrida "Camino al Mundial" a beneficio de Hugo Rodríguez. Un día nos juntamos con Daniela Chavero Toti Sosa Pablo Nahuelquir y Verónica Ramírez y nos propusieron realizar esta corrida!

Mil gracias. Se nota el cariño que le tienen y el apoyo para poder recaudar fondos. Es verdad como varios dicen, que no debería está preocupado para juntar la plata y poder estar dedicado de lleno a su preparación para el Mundial.

Pero bueno acá estamos haciendo todo lo posible para poder concretarlo.

Hasta el momento tenemos confirmado la ayuda económica de Lotería del Chubut (Luis María Aguirre), de la Secretaría de Deportes de Esquel y del Ente Autárquico Comodoro Rivadavia.

Esperemos que está semana podamos recibir el dinero para poder realizar la compra del pasaje ya que Hugo tiene hasta el 14 de mayo para poder presentar el número de vuelo; y esperamos la ayuda además de los Entes que nos dijeron que con algo iban a colaborar.

Sepan que la ayuda por más mínima que sea es bienvenida, ya que no solo está destinada para la compra del pasaje desde Bs As a Inssbruck, sino también hay que solventar gastos de pasaje de Esquel a Bs As y hospedaje en el Mundial que tiene un costo de 300 euros.

MERCADO PAGO: alias: huguito.rodriguez