El secretario de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio Daniel Tamame confirmó esta mañana que el exdiputado provincial Eduardo Conde no podrá participar de la PASO el próximo 13 de agosto porque no reunió los avales requeridos. Tamame dijo que “la lista presentada por Conde no llegaba a los 935 avales que requiere la Cámara Nacional Electoral” y que “solo alcanzó a presentar 668”. Muy lejos de la cantidad requerida.

En tanto, el presidente de la Junta Electoral de Arriba Chubut Rodrigo Gaitán dijo que “las cuatro listas presentadas cumplieron con la cantidad requerida de avales y por lo tanto podrán participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Después cada una decidirá si irá con la boleta de los candidatos de Unidos por la Patria (la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi) o con la denominada boleta corta. Las listas habilitadas son encabezadas por José Glinski, Jorge Taboada, Patricio Patrakosky y Lorena Alcalá.

En cuanto a Eduardo Conde ya sufrió un revés en los cierres de listas del pasado sábado a la medianoche: había anunciado que iría acompañando al candidato presidencial Facundo Manes. Pero este decidió bajarse de su precandidatura dada la poca trascendencia interna en Juntos por el Cambio. Asi, solo la lista que encabeza el Secretario General de Petroleros Privados Jorge “Loma” Ávila quedó como la única que participará de las PASO. Ávila acompañará a los dos candidatos presidenciales: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.