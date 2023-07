El Rotary Club Esquel organiza una cena show por el aniversario de la Toma de la Bastilla junto a la Alianza Francesa. El evento será este sábado 15 de julio en la Casa de la Amistad desde las 21.30 horas.

En esta ocasión, lo recaudado con la venta de entradas será destinado a la Escuela de Esquí Adaptado.

Sobre el evento, Cecilia López Castaño, presidenta del Rotary, sostuvo que será "una noche de diversión con sorteos, shows y juegos". La cena incluye una entrada, un plato principal, postre más una copa de vino o gaseosa.

Para hacer la reserva se puede contactar al celular 2966 417962 o se puede adquirir una entrada a través de las redes sociales del Rotaract y Rotary Club.

Pablo Traversaro, presidente de la Escuela de Esquí Adaptado, se mostró agradecido con el acompañamiento de las instituciones. "Nosotros no contamos con fondos, recursos económicos para sustentarnos. Somos todos voluntarios y es sin fines de lucro", recordó.

Por su parte, Emiliano Bossi, instructor de Esquí, sostuvo que quedan pocos días para comenzar a recibir a los primeros alumnos.

"Este deporte tiene la virtud de que no tiene ninguna limitación en cuanto a las discapacidades. No hay ninguna persona que no pueda subir a la montaña. El esquí adaptado permite que cualquier persona con cualquier discapacidad pueda disfrutar de un día en la montaña. Creemos que año a año estamos en evolución gracias a ellos que nos bancan", destacó.

Asimismo, contó que el primer alumno llegará en estos días, proviene de Rada Tilly y hace 20 años que realiza esquí adaptado.