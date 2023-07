Williams Alexander Tapón, el jugador que agredió brutalmente a un árbitro en un partido de fútbol amateur, fue hallado muerto el lunes por la noche. Su hermana confirmó que se quitó la vida producto de la presión que sintió al viralizarse lo ocurrido y compartió el último audio que le envió a integrantes de su familia antes de tomar la trágica decisión.

“Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué”.

Y continuó: ““Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”. Ese fue su último mensaje a su hermana que de inmediato interpretó que su hermano iba a quitarse la vida.

El joven de 24 años era oriundo de la localidad de Gerli y cuando tomó la drástica decisión estaba por ser detenido por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”. Horas antes había declarado ante la Justicia y dijo estar arrepentido por su accionar. Luego, cuando quien declaraba era el árbitro agredido y expresó ante las autoridades que temió por su vida, Williams Alexander Tapón se sintió acorralado, según expresó a sus familiares, y se quitó la vida en las vías del tren en Avellaneda después de pegarse un tiro. Todo terminó de la peor manera por un simple partido de fútbol de barrio.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, una de las hermanas del jugador confirmó el hecho: “Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó”.