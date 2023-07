La familia de Gabriel Ferreyra, el marinero que cayó al agua desde un pesquero el pasado sábado y es buscado intensamente realizó una seria denuncia: no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en la misma embarcación. Según sus declaraciones, el 7 de marzo de 2020 un marinero que era maquinista desapareció de la misma forma y nunca más lo encontraron.

La familia de Ferreyra, oriunda de Necochea pidió que no se detenga la búsqueda. “Eso fue lo que nos dijeron desde Prefectura, esperemos que cumplan y que se busque hasta que lo encuentren”, dijeron los hermanos de “Pepe” (tal como se conocía a Gabriel) y que se investigue como fue que cayó al mar para saber quien o quienes fueron los responsables”.

Ferreyra tiene 39 años y desapareció el sábado mientras realizaba tareas de pesca en el barco Nuevo Viento en cercanías de Puerto Madryn, como informó Red43. El capitán fue quien solicitó ayuda a Prefectura al notar su desaparición. Según declararon sus compañeros lo vieron por última vez durante la mañana del sábado y su ausencia se notó cuando se reunieron el mediodía para almorzar.

Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda con la participación no solo de Prefectura sino también de otras embarcaciones que se encontraba por la zona. La familia realizó una publicación para pedir que no dejen de buscarlo. “Pepe” tiene seis hermanos, todos residentes en Necochea. Tiene dos hijos y vive en pareja en la ciudad de Mar del Plata. Unos 18 pesqueros que estaban en la zona también participaron en la búsqueda que hasta el momento no dio resultado.

“Pedimos ayuda a toda la comunidad de Necochea y de Argentina. Nos informaron que si en 48 horas no lo encuentran van a detener la búsqueda”, dijo la familia. Solicitamos que la búsqueda no se detenga y que se agoten todos los recursos para encontrar a nuestro hermano”, dijeron. La familia se encuentra ya en Puerto Madryn.