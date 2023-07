Los vecinos del barrio Almafuerte II, de la ciudad de Neuquén denuncian que están cansados de los robos perpetrados por una pareja de ladrones a plena luz de día. Uno de ellos se moviliza en silla de ruedas, mientras que el otro ingresa a las casas y le pasa los elementos robados para que los traslade. Aseguran que, pese a haber realizado las correspondientes denuncias, no los han atrapado.

Los episodios de inseguridad se han multiplicado en las últimas semanas en la zona y las víctimas de estos ya no saben qué hacer, es por ello que, algunos decidieron colocar cámaras de seguridad para poder identificar a los delincuentes. De este modo, lograron captar los momentos exactos en que perpetran los hechos y dieron la alerta a los vecinos y a la Policía.

No obstante, todavía no han podido ser localizados, lo que generó mucha indignación entre los damnificados. “A una vecina le entraron a robar y le desvalijaron la casa, de hecho, no quiere volver a su hogar y prefiere estar en otros lugares porque se siente insegura. La verdad que estamos muy cansados y no sabemos que más hacer”, contó una de las víctimas.

La mujer ya estaba sobre aviso de que dos personas, una de las cuales se traslada en silla de ruedas, los vio e intentó increparlos, pero este la amenazó de muerte. “No es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo. Los vecinos van a averiguar a donde viven y quieren tomar justicia por mano propia, porque nos matamos laburando, tratamos de cuidarnos entre todos y esto es muy injusto”, observó Denise, una de las vecinas, en diálogo con Canal 7 Noticias.

Además, la mujer denunció que los patrulleros demoran mucho en llegar al barrio cada vez que los llaman por este tipo de situaciones. “Nosotros tenemos un destacamento acá a dos cuadras y siempre tarda en llegar. Incluso cuando los llamas para que avisarle que andan estas personas, te preguntan cómo andan vestidos, cómo son físicamente y obviamente vos con tanta oscuridad que hay no los distinguís. O sea, estás viendo a alguien que está robando, no te podés fijar si es de ojos celestes o rubio, morocho”, ironizó.

Ante la creciente ola de robos causada por estas personas, los vecinos decidieron crear un grupo de WhatsApp para avisarse cuando ven a gente sospechosa, pero principalmente a esta pareja. “Nosotros somos nuevos en el barrio y no sabíamos nada. El otro día salimos de casa y cuando volvimos nos habían arrancado una reja con pared y todo, se metieron y se llevaron varios electrodomésticos”, contó Mauro, otra de las víctimas.

En esta ocasión, los delincuentes quedaron captados en imágenes en las que se puede observar como el hombre que entra a las viviendas le pasa los elementos al hombre de la silla de ruedas, quien realiza el “acopio” y traslado de lo robado.