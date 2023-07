El ministro de Turismo de la provincia del Chubut, Leonardo Gaffet, estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo en la secretaría de Turismo de Esquel para revertir la decisión del corte nocturno de rutas.

"A partir de una decisión que se toma, más allá de criticar la decisión, el mea culpa que hago es que se podría haber trabajado un poquito antes para poder llegar a una decisión de este tipo Había que venir, hacer la reunión porque estamos a tiempo y se va a rever la situación", reconoció el funcionario provincial.

Además, Gaffet confirmó: "Vamos a volver a foja cero y trabajar en otro esquema. Hablamos con Gustavo Simieli, Sergio Bubas, Diego Lapenna y entendimos la situación. Lo hablé con José Mazzei y recalco su calidad de funcionario, enseguida me dijo que por supuesto viniéramos a la reunión. Más allá de si es buena o mala la decisión, se pudo haber trabajado con más tiempo. Desde lo turístico, nos pudo afectar duro una cuestión de estas que se plantean en plena temporada".

"Hablaron todos los actores del turismo y de lo social. A mi me afectaba esto como actividad, pero los factores de ocupación de los colectivos en ese horario no es solo turístico. La comunicación nos afectó en la temporada y no me cabía dudas de que teníamos que estar acá", añadió el ministro de Turismo sobre el encuentro de este jueves.

También comparó la situación con la emergencia del 2022. "El año pasado tuvimos una reunión a partir de un hecho de emergencia y habíamos establecido tener un trabajo en conjunto para tomar decisiones. En este caso, se tomó la decisión de hacer lo mismo pero no fue lo correcto. Está bueno, desde el gobierno y las instituciones, sentarse y solucionarlo y eso fue lo que hicimos", indicó Gaffet.

"El reclamo fue solo en Cordillera y entiendo, porque estamos en temporada de nieve y son temporadas cortas. No podemos darnos el lujo de perdernos dos días. Se pudo revertir la situación y no va a haber más problemas", agregó el funcionario.

Sobre el final, habló sobre cómo viene el turismo de invierno en Chubut. "La temporada viene bien en toda la provincia, tanto en la costa como en Cordillera. Me decía Simieli que los niveles de reservas son buenos y hay gente que llega más allá de la reserva. El turismo está sano, creciendo y nosotros trabajando muy fuerte", concluyó.

K.C