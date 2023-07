La política deportiva es una palabra que está en boca de todos pero que desde hace varios años está ausente en Esquel. No hace falta ser muy leído para darse cuenta que con solo un gimnasio municipal, una pileta que nunca se abrió, espacios que están abandonados y un mínimo presupuesto para el desarrollo deportivo, uno se da cuenta enseguida el real valor que se le da al deporte en Esquel.

Por ello, la reunión fue multitudinaria. Comodoro Rivadavia es un espejo a mirarse. Tienen una pista de tartán que es una maravilla. Nosotros tenemos los deportistas olímpicos, ellos tiene la decisión política para hacerlo.

La pista de atletismo municipal es una de las cosas más increíble que se ve en la región. Es un espacio ideal para fabricar torceduras y esguinces al por mayor. De lo sanitarios no hace falta decir nada, es un cultivo a las enfermedades.

La renovación total de la pista de atletismo fue uno de los temas en cuestión. Y lo puso en la mesa de debate el atleta olímpico Joaquín Arbe, palabra autorizada por cierto.

“Yo quiero hacer hincapié en lo que hago, que es el atletismo. Yo lo que quiero decir es que el atletismo ha crecido muchísimo en estos años y la pista no está en condiciones como se nos prometió tiempo atrás y salvo tapar algunos baches, nunca se hizo nada”, así arrancó su alocución el atleta olímpico Joaquín Arbe ante los candidatos Juan Pablo Luque y Juan Manuel días atrás en un colmado salón del Club Del Campo.

“Mi consulta es saber si se va a hacer algo en la pista municipal o si se va a hacer en otro terreno, como también se había hablado en su momento y ese proyecto también quedó en la nada”.

“Ya no lo pido por mí, que tengo 32 años, ya lo pido ahora por los chicos que vienen, como ser mis hijos a quienes les gusta mucho el atletismo”, remarcó además.

“Con la gestión anterior tuvimos dos charlas, pero nunca pasó nada, pasaron varios años y la pista sigue igual”, sentenció Arbe.

Hay muchos torneos de atletismo que acá en Esquel no se pueden hacer porque nos faltan los partidores, no hay obstáculos, no se completan las vallas.

“ESQUEL SE MERECE UNA PISTA DE TARTÁN”

Por su parte, Cristina Campos (quien dicho sea de paso, fue bastante ninguneada y maltratada por la gestión anterior) destacó las bondades sobre la infraestructura que hay en Comodoro Rivadavia, haciendo referencia puntual s la pista que hay en la localidad petrolera.

“El año pasado, acompañando a Nimba Laurent, una atleta muy joven con linda trayectoria y con mucha proyección, fuimos a la pista de Comodoro y la verdad quedé pasmada, me senté ahí y miré todo alrededor”.

“Nosotros queremos la pista de tartán en Esquel, Esquel se merece tener una pista de atletismo acorde a los atletas que tenemos”.

“A pesar del riguroso invierno que hay en Esquel, sacamos la cuenta de cuanta gente sale a correr y los resultados están a la vista. Durante todo el año hay gente corriendo en Esquel”.

“Tenemos dos atletas olímpicos y un entrenador olímpico. Tenemos un montón de atletas de primerísimo nivel que entrenan en la pista que está totalmente deteriorada, es tremendo entrenar ahí”.

“En Esquel nos merecemos una pista de tartán, sabemos que es de alto valor, pero sería una inversión impresionante por el alcance que tendría, porque a la pista van desde niños hasta adultos mayores”.

También nos merecemos, quienes trabajamos allí, de unos sanitarios que “sean como la gente”.

“Si hablamos de salud, esos sanitarios necesitan una refacción urgente. Una cosa va de la mano de la otra, no podemos estar practicando algo saludable con esos baños”.

“La pista es de una inversión altísima. Queremos tener la misma pista que tienen en Comodoro Rivadavia, queremos disfrutar de lo mismo que ustedes tienen allá, con solo pisar te da un enorme placer y ni me imagino lo que debe ser correr ahí”.