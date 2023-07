La joven oriunda de Chubut que este jueves fue víctima de un ataque en plena calle en el barrio de Parque Saavedra, en el zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, habló este viernes con la emisora Radio Continental. Dana Pontoriero contó con detalles el ataque de su expareja, Julián Reina, que no logró lastimarla y, en cambio, resultó baleado por la Policía de la Ciudad.

“Siento que me gatillan en la cabeza. Recuerdo lo que pasa delante de mío, él estaba intentando hacer funcionar el arma y la bala no salía. Yo creí que era un arma de juguete, creo que en el momento le digo 'qué estás haciendo' y cuando me doy cuenta que de su intención era gatillar, veo que viene el patrullero. Gracias a Dios está la Policía. Gracias a Dios esas balas no salieron", relató Dana en Radio Continental.

“El lunes me estuvo esperando en la esquina de mi casa unas cuantas horas porque quería hablar conmigo, yo le dije que no tenía más nada que hablar con él. Ese día hubo un pequeño forcejeo. Fue su primera actitud violenta, un patrullero pidió que lo demoren pero yo no hice la denuncia”.

Fuente Jornada