La persona detrás del candidato: Juan Manuel Peralta

La persona detrás del candidato, un nuevo segmento de Red43 para conocer personalmente a los candidatos a intendente de Esquel. En esta primera edición, el invitado de este sábado fue Juan Manuel Peralta, del espacio Arriba Chubut.

Peralta nació en Esquel, estudió en el Instituto Salesiano y comenta varios detalles que no conocemos de su vida. La pasión por Boca Juniors, con la época dorada de Carlos Bianchi, los "picados" en las canchitas del barrio con amigos; los domingos en familia, los cortes de carne que usa para hacer asado y mucho más.

En principio, se autodefine como "un esquelense apasionado por lo que hago. Le pongo el 100% a todo lo que hago y entiendo que esa es la manera de avanzar en la vida. Estamos en esta vida. La pasión me caracteriza y la visión emprendedora de poder revertir realidades. Estamos en esta vida para hacer cosas importantes y así me tomo cada una de las metas que me propongo".

Los primeros años de su vida fueron en casa de sus abuelos paternos en el barrio Don Bosco, el lugar donde él vive ahora y construyó su casa. Estudió en el Colegio Salesiano hasta que se fue a estudiar a Córdoba y se recibió de Licenciado en Turismo.

De niño, Juan Manuel jugaba al fútbol en la calle con sus amigos Julián Córdoba, Juan Ventura. "La pelota, cualquiera que sea y jugar toda la tarde hasta la noche. Estar al aire libre es algo que me gusta mucho. Me acuerdo del barrio, juntarnos en algún potrero o canchita como la de la Escuela 8, jugando al 25 si no juntábamos diez. Muchos amigos me han quedado de esos momentos".

"Soy muy fanático de Boca. Tengo recuerdos de cuando salimos campeones en el 92. Del 98 en adelante, con Carlitos Bianchi, cualquiera de esos jugadores eran mis ídolos".

Hoy en día sigue jugando al fútbol. Jugó en la Liga Independiente y también en la cancha de Belgrano con amigos o en el Molino. También participa del equipo "Cacique" de futsal.

Peralta tiene dos hijos, Valentín de 4 años y Evita de 4 meses. La vida con la familia es parte de lo que más disfruta en su tiempo libre. "Soy muy de estar en casa, en el patio. Me encanta hacer asado, el momento, el ritual. También pasar tiempo con mis padres, mi vieja cocina muy rico y le encanta que vayamos a comer. El tiempo con mi familia es la parte que más utilizo en mi tiempo libre. También, si está lindo, salir a pasear por la Zeta, el Parque, Trevelin".

A la hora de hacer asado, en la parrilla no pueden faltar la colita de cuadril, la tira de asado, los chinchulines que son su especialidad, con mucho limón y bien cocidos. "Siempre con un buen vino que acompañe. Me gusta el Malbec y me he hecho muy fan del Pinot Noir. Es un varietal que me atrapó", dice.

Generalmente, los domingos son en familia, en casa de sus padres y pasear por la tarde. "A mi vieja le gusta mucho cocinar, comemos asado, pastas, guisos de mondongo con el frío. Más allá de la comida, es el encuentro de compartir con los seres que vos amás. Lo llevamos adelante hace muchos años".

Su comida favorita es el asado aunque dice que "no hay comida que no me guste". Cuando viaja, prueba los platos típicos de los lugares que visita. "Me gusta mucho el guiso de mondongo, los ravioles, ñoquis, lasaña, pero si tengo que elegir seguramente es el asado".

Juan Manuel terminó la secundaria y tuvo que ir a vivir a Córdoba. El cambio fue muy grande, pero tuvo de contención a su hermana, su pareja y grupo de amigos que también fueron como Diego Velázquez. "Una ciudad con un ritmo de vida distinto, sin mis padres y a hacer lo que fui hacer. Con compromiso y dedicación al estudio fui pasando distintos aprendizajes. Primero me recibí de técnico y luego hice la licenciatura. El ritmo es muy frenético, pero hay que tener cuidado porque te puede llevar. Tenés mucha vida nocturna y había que entender cuáles eran los días de salir a divertirme y también los días para estudiar. Nunca tuve un examen desaprobado".

"Terminar la secundaria y poder desarrollar estudios terciarios o universitario es una sugerencia que le hago a los alumnos, porque también soy docente de secundario y terciario en Trevelin".

En cuanto a la música, Peralta tiene preferencia por el Rock Nacional. "Me gusta mucho el de la década del 80, Charly García, Cerati. En su momento tuve un paso por el rock internacional y el punk, así que escucho algo de eso. Soy un amante de cualquier tipo de música. Cuando estamos en casa en familia, suena música atrás. Me gusta poner algo de reggae para ambientar. Hace poquito tuve la chance de estar en un concierto de Coldplay, que fue una locura. Fue un momento muy lindo compartirlo con Ava, mi pareja que estaba embarazada", comentó.

"Mi familia es mi prioridad y compartir con ellos todo lo que me está pasando hoy es muy lindo. Sin su acompañamiento y el sostén que encuentro en ellos, no podría hacerlo".

Por último, explicó por qué decidió ir por el camino a la intendencia de Esquel. "Voy a tratar de mantener esos momentos para mí. Los tiempos de descanso son tiempos de producción y hace a la calidad de vida. No comulgo con que hay que estar 100% en la actividad. El intendente eficiente que voy a ser va a tener tiempo para la familia, amigos, el deporte y eso me va a tener motivado. Decidí estar aquí porque lo anhelé toda la vida y es un sueño que estoy cumpliendo. Me da mucha impotencia y bronca la actualidad de Esquel, una ciudad con tanto para dar y tantos recursos. Al llegar y ver todo lo que nos falta da mucha impotencia, ver cómo están viviendo muchos vecinos de mi ciudad. Me da bronca, pero me motiva. Ese cambio que hay que tener en Esquel es lo que quiero y sé que le puedo aportar a Esquel. Quiero ser intendente porque sé todo lo que puedo darle a mis vecinos y sé que no va a pasar desapercibida mi gestión. Vamos a hacer historia y marcar un antes y un después. Tenemos juventud, pero capacidad y experiencia. Con todo eso, es la decisión de haber sido candidato que representa al peronismo de Esquel", concluyó.