Las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular realizaban un acto cuando la Policía de la Ciudad, arremetió contra los manifestantes. Hubo cinco detenidos y un hombre fue llevado en estado crítico, después de intentar ser reanimado, al Hospital Ramos Mejía. El SAME confirmó la muerte, minutos después.

"A ese compañero que cayó, que no sabemos si está vivo o muerto, no lo podían reanimar. Los primeros que hicieron, al compañero cuando lo agarraron, le pisaron la cabeza. Literalmente, lo tenían entre dos pisándolo. El compañero ya estaba inconsciente. El compañero ya estaba inconsciente, no se podía mover. Pedíamos, por favor, que llamen a la ambulancia, que lo larguen", relató una integrante de las organizaciones que marcharon al Obelisco a un móvil de C5n.

La mujer explicó que en la movilización había niños y denunción el accionar de la Policía de la Ciudad: "No respetaron nada, no les importó nada. Nosotros tratamos de defenderlos, pero no podíamos porque ellos, obviamente, que son mucho más y más fuertes".

La militante explicó que la manifestación frente al Obelisco, en la que las organizaciones se expresaban en contra de las elecciones del domingo, llegó al lugar pasada las 14 y se estaban retirando cuando la Infantería de la Policía de la Ciudad avanzó y detuvo a Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicía Machado, Horacio Ferreyra, Rubén Yaquet y Hernán Loyola.

"Nos agredían todo el tiempo, como que, córranse, córranse. No vemos el hecho de por qué esta represión, este atropello hacia nosotros. Ninguno vino con capucha, ninguno vino con un paño ni con nada", denunció la mujer.