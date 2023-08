En la tarde de este viernes, se realizó una concentración de vecinos en la Plaza San Martín de Esquel para pedir justicia por Facundo Molares, el chubutense que perdió la vida luego de la represión policial sufrida durante el jueves en Buenos Aires.

Claudia Ermilli (APDH) manifestó que el hecho "nos toca muy de cerca a todos" y que la iniciativa de la convocatoria fue realizada por los propios vecinos y organizaciones. "Fue un hecho detestable; esto es la mano dura que pretenden algunos instalar en el país. Es una muestra de lo que puede llegar a pasar y ya está sucediendo. Lo vivimos en el Chubutazo y también en Jujuy", aseguró.

En esta línea, agregó que "los que venimos defendiendo los valores tendremos que seguir luchando en las calles. Hoy estamos acá por este hecho muy triste; estamos juntos acompañando a la familia de Facundo a la distancia".

Tomás Pinto (Rebelión Popular), expresó; "nos encontramos acá luchando como nos enseñó el. Esto es algo que nos golpea muy fuerte como compañero, como amigo; Facundo era un luchador, una persona que vivió coherente con sus ideales y nos enseñó a valorar esa coherencia y tomarlo como ejemplo".

"Lamentablemente la intolerancia y no perdonar a los luchadores, concluyó en esto. El nos manifestó en algún momento que estaba esta posibilidad; el objetivo era hacerle pagar caro su entrega de guerrero; es nuestra obligación seguir adelante en honor a el y no bajar sus brazos".

Patricia Berra (Liga argentina por los DDHH), aseguró que "realmente iban por Facundo y contra todo aquel que luche por los derechos, por aquel que no coincida con las políticas de ajuste". "La única manera de mostrar que no tenemos miedo que la represión no nos va a callar es estando en la calle luchando".