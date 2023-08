El ex presidente Mauricio Macri es otro de los dirigentes políticos que pidió que la gente concurra a sufragar en la jornada de este domingo. “Vamos a votar para dejar atrás una era que nos ha generado mucho daño y mucha tristeza”, indicó antes de votar en una escuela de Palermo.

Y agregó: “Esta elección es muy especial porque puede empezar a marcar el fin de una era con ideas muy dañinas que ha llevado adelante el kirchnerismo, que solo nos ha traído problemas. Para mi hoy tiene que cambiar la historia. Estamos dejando atrás casi dos décadas de ideas muy dañinas para los argentinos, que nos han llevado a este caos económico y social, una decadencia cultural”.

“Tendremos un camino nuevo, con ideas sanas y mi obsesión es que ninguna Antonia se quiera del país porque siente que acá no se los respeta. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Puede ser un antes y un después”, completó.

Días atrás, el ex presidente contó en una entrevista televisiva que su hija de 11 años anhelaba terminar sus estudios en una universidad de otro país y reveló su respuesta: “¡La saqué cagando! Le dije ‘No te vas, yo me muero si vos te vas, te quedas conmigo’”, aseguró en diálogo con TN.

Macri votó poco después que su primo Jorge, candidato a jefe de la Ciudad y se retiró en el mismo vehículo en el que había llegado. En su salida se escucharon algunos aplausos y, en la misma medida, insultos.