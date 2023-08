Este lunes, tras el resultado de las elecciones primarias, finalmente, el Banco Central avanzó con una devaluación del dólar mayorista oficial hasta los $350 y, en línea con esa medida, resolvió subir la tasa de política monetaria (incluida la del plazo fijo tradicional) en 21 puntos porcentuales, hasta el 118%.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista opera en $365,50, lo que reconfirma las especulaciones del mercado que, días anteriores anticipaban una devaluación del tipo de cambio oficial tras las elecciones primarias.

Vale recordar que el dólar mayorista rige en las operaciones de comercio exterior y suma en lo que va de 2023 un incremento de 97,6%,

Las cotizaciones en las pizarras del Banco Nación muestran que llevar el dólar oficial minorista a $365,5 implica una devaluación del 21,8% con respecto a la cotización del último cierre y según trascendidos, la máxima autoridad monetaria lo mantendría fijo hasta las elecciones presidenciales de octubre.

Vale recordar que la actualización del tipo de cambio era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para aprobar el desembolso de US$7.500 millones.

Suba de tasas

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy elevar en 21 puntos porcentuales la tasa de política monetaria y lo acaba de anunciar en una comunicación oficial.

De esta forma, indicó que "la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó a 118% (209% en términos efectivos anuales, TEA)" y en la misma comunicación indicó que las tasas mínimas garantizadas sobre los plazos fijos se redefinirán en función del nuevo nivel de la tasa de política.

"La autoridad monetaria entiende conveniente readecuar el nivel de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria, en línea con la recalibración del nivel del tipo de cambio oficial. Ello, a los efectos de anclar las expectativas cambiarias y minimizar el grado de traslado a precios, propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y favorecer la acumulación de reservas internacionales", explicaron desde el Central.

Además, agregaron que la entidad continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado financiero y de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas.

El blue, en pocas horas a $700

Al saltar el tipo de cambio mayorista a los $365,5, el resto de los dólares también se mueven con premura. Por caso, el paralelo no parece tener un número definido. Mientras en algunas cotizaciones el paralelo sigue en los niveles de $605 a $610, algunos portales ya reflejan una cotización que lo sitúa en $700. Un vuelo que no parece tener techo, pero también es de destacar que casi no se registran operaciones.

La incertidumbre domina el mercado que aún procesa el resultado electoral, a lo que se sumó una devaluación del dólar oficial del 22.

A su vez, en los primeros movimientos bursátiles el MEP salta un 13% a $617,84 y el Contado con Liquidación un 6% a $639,50.