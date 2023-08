Más de 40 vuelos de las empresas JetSmart y Latam fueron cancelados y unos 10 mil pasajeros se encuentran afectados, por una medida gremial que llevan adelante los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico que presta servicios en la empresa Intercargo en los aeropuertos Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

La medida se inició a las 15 de ayer cuando el personal inició una asamblea reclamando la incorporación al gremio de los empleados de la empresa Swissport, que presta el servicio de mostradores y asistencia a JetSmart y Latam y continuaba esta mañana, a pesar que ayer por la tarde el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que no fue acatada por el sindicato.



Esta mañana, el personal de Intercargo continuaba en asamblea y no se tenía una hora definida para el final de la medida por lo que los vuelos no podían salir y los equipajes se seguían acumulando sin ser entregados a los pasajeros.



La empresa JetSmart comunicó esta mañana, mediante un comunicado, que, “más de 15 horas de paro de Intercargo y APA obligó a JetSmart a cancelar 30 vuelos y afectar a más 6.000 pasajeros”.



“JetSmart informa que debió cancelar 10 vuelos domésticos programados para este martes 15 de agosto debido a las complicaciones generadas por las medidas de fuerza injustificadas que los empleados de la empresa estatal Intercargo, agremiados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), iniciaron sin previo aviso en la tarde de este lunes 14 de agosto y que se extienden hasta las primeras horas de la mañana de hoy”, señala el comunicado de la empresa. Por las demoras y la gran cantidad de gente, también hay atrasos y cancelaciones en vuelos de otras empresas.



Especifica que “los vuelos afectados para hoy se suman a las 15 cancelaciones realizadas en el día de ayer, afectando hasta el momento a más de 4.300 pasajeros domésticos e internacionales”.



Explicaron, además, que “el conflicto surge del reclamo de los empleados de Intercargo, representados por APA, hacia la empresa de servicios aeroportuarios Swissport por cuestiones de encuadramiento sindical".



"Es importante señalar que tanto Intercargo como Swissport son proveedores de JetSmart y que esta línea aérea no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realizan estas empresas”, indicaron.



“Si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó en la tarde de ayer la conciliación obligatoria, la misma no fue acatada hasta el momento por los trabajadores de Intercargo agremiados en APA”, agregaron.



Finalmente, pidieron “a APA que desista en su postura extrema y a las autoridades de Intercargo que garanticen la prestación de su servicio".



"JetSmart da trabajo de calidad, cumple con sus compromisos y la única manera de salir adelante es trabajando todos juntos”, sostuvieron desde la empresa.



“Lamentamos estas circunstancias totalmente ajenas a la empresa y pedimos a los pasajeros que sigan y actualicen la información relativa a sus vuelos en www.JetSMART.com o que se comuniquen al centro telefónico de atención al cliente marcando el 11 2206 7799”, concluye el comunicado.



Por su parte, Latam, la otra empresa afectada aunque con una menor cantidad de vuelos, señaló que “el grupo LATAM informa que, en virtud una medida gremial realizada por parte de trabajadores de la empresa Intercargo, se registran demoras en la entrega de equipajes y cancelaciones en vuelos desde Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba. Intercargo es una empresa estatal que brinda servicios de rampa”.



“Debido a esta situación, la compañía se vio obligada a cancelar 15 vuelos afectando a un total de más de 4.600 pasajeros entre arribos y partidas. Asimismo, LATAM sugiere a todos sus clientes chequear el estado del vuelo y alternativas disponibles a través de la página web www.latam.com o la APP. La compañía lamenta los posibles inconvenientes que esta situación ajena a su voluntad puede ocasionar”, añadieron en un comunicado.



La situación generó la intervención del Ministerio de Trabajo, que a las 18,30 de ayer, dictó la conciliación obligatoria “por el término de 15 días”, según indica la resolución firmada por la titular de la cartera, Kelly Olmos.



Fuentes aeroportuarias indicaron hoy a Télam que, aún cuando los trabajadores depongan la medida de fuerza y retomen las tareas en el transcurso de la mañana, la normalización de los vuelos demandará el resto del día y todavía mañana se sentirán las consecuencias de tantas horas de inactividad.



Intercargo es una empresa estatal que brinda los servicios de traslado de pasajeros y sus equipajes en la zona embarque, desde que las personas que viajan arriban a la pista, son llevados en ómnibus hasta las escaleras de los aviones.



Además, realiza el traslado y la carga de los equipajes en los vuelos.