Una mujer fantasma, los nombres famosos que no alcanzaron el 1 por ciento de votos y un pueblo que, pese a su nombre, optó por votar masivamente a Milei fueron algunas de las curiosidades que dejaron las PASO del pasado domingo y que van saliendo a la luz a medida que pasan los días. Además, hubo imágenes que nadie esperaba. La vicepresidenta Cristina Kirchner “espiando” el celular de un joven en la fila para votar y la de Rodríguez Larreta como diciendo “adiós” también decoraron una elección que sin duda alguna, ya pasó a la historia de la política argentina.

Lo más “paranormal” ocurrió en Rawson, pero no en la capital de nuestra provincia sino en la localidad homónima de San Juan. Alli, una mujer ingresó al cuarto oscuro y nunca más salió. Al menos es lo que dicen las autoridades de la mesa 968 de una escuela de esa localidad. “Ingresó al cuarto oscuro, le dimos el sobre y nunca más apareció”, dijeron las autoridades de la mencionada mesa. Lo curioso es que tampoco aparece el DNI de la mujer el que debiera haber quedado en la mesa de votación junto a los fiscales. Todo un misterio que aún a tres días de los comicios, no pudo revelarse.

Otra situación curiosa se vivió en Santa Cruz donde votó la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner. Rápidamente se hizo viral un video donde se la ve “espiando” el celular de una joven que tenía delante suyo en la “cola” para emitir su sufragio. Duró apenas unos segundos pero fue suficiente para que el país se fijara en él. Es que nada de lo que haga Cristina Kirchner pasa inadvertido.

Cristina espiando. Foto viral.

La otra foto política y que dice mucho fue protagonizada en el festejo de Juntos por el Cambio. En el escenario se ve a Patricia Bullrich festejando con Mauricio Macri. Y a un costado, solo, a Horacio Rodríguez Larreta con su mano en la frente, en un clásico saludo de despedida. Como dicen, una foto muchas veces, dice más que mil palabras.

Y vamos a los números. Algunos porcentajes muestran lo que dejó el resultado de las elecciones. La opinión de la gente sobre ciertos personajes (¿políticos?) que se presentaron en los comicios. El polémico Luis D´Elia (ahora en contra del ministro y candidato Sergio Massa), obtuvo el 0,75 por ciento de los votos. Otro tanto ocurrió con el también polémico ex secretario de Comercio Guillermo Moreno: sacó apenas el 0,79 de los sufragios. Mempo Giardinelli, aquel que quería terminar con el poder judicial fue votado por el 0,5 por ciento de la población. Reina Ibáñez, la primera mujer trans que se presentaba a la presidencia no tuvo mucha aceptación ya que sacó un porcentaje algo irrisorio. Nada menos que el 0,01 por ciento. Y Julio Bárbaro, el 0,02 perdiendo la “interna” de su partido con Ramiro Vasena quien sacó algo más: 0,6 por ciento. Es bueno aclarar que los últimos cuatro no estaban habilitados por la Secretaría Electoral para participar por problemas en la presentación de boletas pero igual estas aparecieron en los cuartos oscuros.

Larreta, ¿diciendo adiós?

Los dirigentes que generalmente lideran los cortes de calles y rutas recibieron un categórico rechazo de la gente. Jesús Escobar (libres del Sur) obtuvo el 0,65, Manuela Castineira (del MAS) 0,36 y Silvia Saravia (Barrios de Pie) 0,50. En tanto el periodista Santiago Cúneo apenas alcanzó el 0,34 por ciento.

Por último, una nota que le puso más color al domingo. Como se sabe a Javier Milei, ganador de las PASO se lo conoce con el apodo de “Peluca”, Incluso lo usa para identificarse en sus redes sociales. “Peluca” obtuvo un triunfo impensado por más del 70 por ciento de los votos en un pequeño pueblo del sur de San Luis capital. El pueblo se llama “Alto Pelado”. Fin.

