En esta edición de "Firma y Aclaración", Ricardo Bustos conversa con Emanuel Gómez, uno de los protagonistas de una historia que podría catalogarse como un cambio radical y una apuesta por los sueños en el hermoso rincón de Trevelin. Junto a su padre, Emanuel decidió a sus 19 años abandonar la bulliciosa Mar del Plata en busca de una vida más tranquila y significativa.

Fue a fines del 2009 cuando llegaron a Trevelin con una camioneta y una casa rodante, cargados de esperanza y la voluntad de encontrar un nuevo rumbo. Trevelin no les era ajeno, habían visitado la localidad en repetidas ocasiones y contaban con una red de amistades que los recibieron con los brazos abiertos.

La historia da un giro inesperado cuando, mientras limpiaban una chacra y luchaban contra las plagas invasoras de rosa mosqueta y sauce, nace la idea de establecer un viñedo. La semilla de esta idea fue plantada por el padre de Emanuel, y a pesar de su inicial escepticismo, decidió sumarse a la aventura.

“Yo soy muy conservador, muy tradicional y no soy mucho de innovar, pero siempre tuve una frase ‘donde manda capitán, no manda marinero’. Entonces dijo, ¿por qué no hacer un viñedo? Yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero te acompaño, si vos querés, vamos”.