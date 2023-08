Un total de 39 partidos se jugarán entre hoy y mañana en el arranque del Torneo Clausura de la Liga Esquelense de Voley donde veinte de estos encuentros se jugarán hoy en el marco de la Liga Formativa, en tanto los restantes serán mañana dando inicio el campeonato de la rama Mixta, tanto en la Liga A, como en la Liga B.

La localidad de Trevelin será sede este fin de semana del arranque de la segunda parte del año donde por ejemplo en la jornada de hoy, y con un valor de entrada de 200 pesos, tomarán parte diversos equipos de Esquel, Trevelin, Gualjaina, Cholila y Gobernador Costa, tanto en la categoría Sub 18 varones, como en la Sub 14 y Sub 18 de mujeres.

Por su parte mañana domingo dará inicio el Torneo Clausura con la rama mixta, tanto de la Liga A, como de la Liga B.

Jugarán un total de 19 partidos, divididos en dos canchas, cuya entrada tiene un costo de 300 pesos.

Señalemos que son siete los equipos que participarán en el Torneo Clausura en la categoría Mixtos A.

Ellos son: Leones del Sur de El Bolsón, De Remate, Mala Fama, Awkanes, Clandestinos, Wilson de El Maitén y Ataque 77.

Por su parte, en la Liga B de Mixtos estarán jugando en esta temporada los equipos de 3 Toques, Dragones, Tekkense Voley, BelMix de El Maitén, Lala Gym, Melón Voley de El Maitén, La Mafilia 9201 de Gualjaina, Matadero de Gualjaina, Killers, Gigantes de la Comarca y Voley del Sur de Dina Huapi.