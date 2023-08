Patricia Giaccobone y Axel Colinecul forman parte de la Fundación Amigos De los Animales Esquel (FADAES). En diálogo con Red43 dieron cuenta del trabajo que realizan para promover el cuidado de los animales y la lucha que enfrentan de forma diaria frente a los casos de maltrato.

ADAES: Los comienzos

En 2012 surgió Ayuda De Animales Esquel (ADAES), fundado por Nadin Aleman, Antonela Clerin y Natalia Veneditti, quienes junto a un grupo de vecinos y colaboradores comenzaron a trabajar en conjunto y a realizar rescates y tareas de castración.

Con el paso del tiempo los miembros de ADAES sintieron la necesidad de constituirse en Fundación para dar continuidad al trabajo con la fauna urbana de manera más formal. De esta manera, en 2016 se conforma la Fundación Amigos de Los Animales de Esquel (FADAES).

En la actualidad, está constituida por un Consejo de Administración integrado por Patricia Giacobone (presidente), Claudia Di Fiori (secretaria) y Marina Bragagnolo (tesorera), y el grupo de colaboradores que se encarga de las tareas en terreno y mantienen vínculo con la comunidad.

Voluntarios/as de FADAES

En FADAES participan de forma activa siete colaboradores que realizan diferentes actividades de difusión, censos caninos y felinos en los barrios, campañas de castración y vacunación. También se encargan en numerosas oportunidades de rescatar y atender animales que se encuentran abandonados y en mal estado de salud.

Cabe señalar que si bien es un número reducido de personas que participan de forma permanente, en ciertas actividades se convoca a vecinos interesados en ayudar, tal como sucedió en el censo de mascotas realizado en el B° Cañadón de Bórquez el pasado 6 de agosto.

Grupo de voluntarios para el Censo

"Fueron 31 personas que participaron para hacer el trabajo. En 2 horas se pudo recorrer casi todo el barrio y logramos registrar a más de 200 animales en un sector, aunque calculamos que debe ser el doble de población por las casas que no fueron censadas. De esa cantidad, 130 animales no están castrados. Por eso en los próximos días haremos un jornada de castración y vacunación antirrábica totalmente gratuita en la sede vecinal", sostuvo Patricia.

Axel, por su parte, indicó que el grupo de colaboradores lleva adelante otras tareas, como por ejemplo atender los pedidos y demandas de las personas que denuncian casos de maltrato animal o dan aviso de perros y gatos sin hogar a través de las rede sociales.

"A veces realizamos rescates propios. Vamos caminando como cualquier ciudadano y nos encontramos con un perra en celo y nos vamos haciendo cargo de eso", indicó Axel.

La lucha contra el maltrato animal

Los integrantes de la fundación tienen un fuerte compromiso con la lucha contra el maltrato animal, una problemática que se evidencia de manera diaria en Esquel y la región. Según indicaron Axel y Patricia, son muchos los casos denunciados en los cuales intervienen para proteger al animal que se encuentra en una situación vulnerable.

"Muchas veces se confunde el maltrato animal, como que solo es pegarles, no darles algo o no tenerlos en condiciones. Y el maltrato comienza desde el momento en que no recibe atención veterinaria o no le das de comer. Hay muchísimos casos y en este momento en el que la situación económica en el país es difícil estamos viendo más", lamentó Patricia.

En este sentido, recordó la intervención que realizaron en el B° Cañadón de Bórquez mientras realizaban el censo de mascotas.

"Hicimos la denuncia y la Justicia actuó de forma inmediata. A la familia le sacaron los dos perros y nos los dieron a nosotros. El perro debe haber tenido 15 kilos por debajo del peso que debía tener y la perrita 10 kilos. La familia dijo que lamentablemente no tenía para darle de comer, aunque no es un justificativo", sostuvo.

Según indicó Patricia, en una semana se registraron dos denuncias por maltrato animal. La Justicia intervino y ordenó que los animales estén a cargo de FADAES, que asiste al animal hasta que pueda encontrar un hogar.

Los integrantes de la fundación hacen lo posible para ayudar a los animales maltratados. Sin embargo, no cuentan con un lugar propio para mantenerlos hasta que mejore su estado de salud y sean adoptados por una familia. En muchos casos, son los mismos voluntarios quienes les dan refugio en sus casas particulares.

"Es una lucha constante", dijo Patricia, quien destacó que la principal causa de la problemática es la falta de educación de la ciudadanía.

Pipi, último rescate

"Hay poca empatía hacia otros seres vivos. Si bien la justicia en Esquel nos apoya un montón, a nivel nacional hay que cambiar las leyes. La Ley N°14.346 está atrasada, considera a los animales como cosas y no como seres sintientes. Al ser seres sintientes la pena para una persona que abandone tendría que ser superior a los 3 años que está establecido", destacó.

Patricia reconoció que otra de las causas de la problemática es la "violencia y la soberbia del ser humano que hace que no se tenga en cuenta el respeto hacia otro ser sintiente".

"La base es la educación, empatía y responsabilidad. Necesitas esas bases para criar un chico de bien y que vea al animal como un igual", dijo Axel.

Trabajo articulado con instituciones

Para abordar casos de maltrato animal, el grupo trabaja en conjunto con otras instituciones de la ciudad, como el personal de la División de Policía Comunitaria, que da aviso de las situaciones que se registran en los distintos barrios, y la Justicia, que interviene cuando hay denuncias formalizadas y ordena el secuestro de los animales que están en peligro para que puedan ser atendidos y protegidos.

Cabe señalar que los animales en riesgo son atendidos por veterinarios que colaboran de forma permanente con FADAES.

"Tenemos dos o tres veterinarias fijas. Hay dos veterinarias a donde van los animales atropellados y lastimados, y la otra trabaja en las campañas de castración. A la vez se contratan adiestradores y paseadores de perros para lograr una estabilidad emocional del animal. Todo lo solventamos con el apoyo económico de la población de Esquel y la región", destacó Patricia.

"La base es la educación"

Desde la Fundación sostienen que el maltrato animal surge por la falta de educación de la ciudadanía en relación al respeto y cuidado de los animales urbanos.

Por tal motivo, promueven distintas actividades y despliegan estrategias comunicacionales para transmitir información y, de esta manera, enseñar cómo deben ser tratadas las "mascotas".

"Estamos yendo a las escuelas primarias y secundarias para dar charlas acerca de todo lo que es maltrato animal y les enseñamos cuándo tienen que castrar a su mascota, cómo la tienen que cuidad. Todo eso le enseñamos a los chicos que a veces no tienen conocimiento de estas cosas. En sus casas no les transmitieron esta información y la toman muy bien, nos encontramos mucha gente que les gusta los animales, recibe esta información y se convierten en un ciudadano de bien, responsable que puede identificar un caso de maltrato", sostuvo Axel.

Otras de las acciones que realizan para transmitir el mensaje de FADAES es la participación en ferias, exposiciones y eventos municipales que convocan a gran cantidad de público. Por mencionar un ejemplo, el grupo montó un stand informativo en la última Expo Invierno que se realizó en julio en el Gimnasio Municipal.

Patricia destacó que para adquirir mayor empatía y respeto hacia los animales, se necesita un cambio de paradigma que implica dejar de pensarlos como "cosas", y considerarlos como seres sintientes o "personas no humanas".

"Nosotros no hablamos de tenencia responsable, hablamos de convivencia responsable. No hablamos de un animal de compañía, sino de un familiar. Hoy las familias ya son ensambladas. Van cambiando los términos y las condiciones. Una mascota es un adorno y al ser un ser sintiente no es un adorno, es una persona no humana. Uno habla de otros términos y la gente lo va entendiendo", sostuvo.

Necesidades y objetivos a futuro

La principal necesidad que tiene la fundación es contar con espacios y hogares de tránsito para alojar a los numerosos animales que son rescatados por mes.

Si bien no consideran necesario un lugar propio o refugio por las consecuencias negativas que esto genera en los animales, manifestaron que sería beneficioso contar con un espacio donde puedan ser atendidos los casos más graves en los cuales el animal puede presentar comportamientos agresivos.

Los integrantes de FADAES pidieron la colaboración de la sociedad para continuar atendiendo a perros y gatos que están en una situación de riesgo.

"Siempre nos ayudan pero nos gustaría tener un fondo disponible y no ir corriendo siempre detrás de la deuda. Estamos muy contentos con lo que hacemos, sabemos que muchas veces no llegamos a ciertos casos y lo lamentamos un montón", sostuvo Patricia, quien también resaltó la importancia de denunciar en cualquier comisaría de la ciudad los casos de maltrato animal.

En cuanto a los objetivos de cara a los próximos meses, destacaron la continuidad de las campañas de castración y vacunación antirrábica, como también, la posibilidad de seguir "educando y achicando la población de perros y gatos en la ciudad".

"Necesitamos más empatía hacia los seres vivos, ese es nuestro mensaje. Necesitamos que más gente se involucre, somos muy pocos y es mucha la tarea que tenemos en una ciudad tan grande", destacó.

Cabe señalar que aquellas personas interesadas en asociarse a FADAES o sumarse al grupo de voluntarios se pueden contactar a través del Facebook https://www.facebook.com/fadaes.esquel o Instagram https://www.instagram.com/fadaes_/?hl=es