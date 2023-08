La manera en que quede configurado el poder nacional luego de las elecciones del 22 de octubre, y la posible segunda vuelta de noviembre, impactará directa y muy centralmente en la gestión que llevará adelante en Chubut el gobernador electo, Ignacio “Nacho” Torres, los próximos cuatro años.

De todos los escenarios posibles, el mejor para el próximo gobernador de Chubut quedó descartado. Si bien no lo había expresado públicamente, de todos los precandidatos que participaron en las PASO del 13 de agosto, con el que mejor “onda” tenía era con Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño ya quedó afuera.

Larreta era el único que se había comprometido públicamente a llevar a cabo algunas acciones concretas en Chubut. Desde el día 1 había asegurado que se firmaría un acuerdo para garantizar 190 días de clases para los niños chubutenses.

Milei Presidente

La posible elección como presidente del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, enciende luces de alerta en Chubut y en toda la Argentina.

No por prejuzgar sus propuestas de campaña, pero hay que tener en cuenta que las mismas son de difícil concreción y si las logra poner en marcha las consecuencias son indescifrables, al menos por el momento.

Hasta el momento, Milei anticipó que pretende eliminar la coparticipación federal de impuestos. Ese es el dinero que recauda por impuestos Nación y se reparte entre el Gobierno Nacional, la parte mayoritaria, y el remanente entre todas las provincias de acuerdo a un índice, que incluye cantidad de población y otros indicadores.

Eso significaría para Chubut perder de un viaje entre un 30 y un 40 por ciento de sus actuales ingresos anuales.

Sin dudas, de todos los escenarios, es el menos favorable para Chubut, el gobernador electo y los chubutenses. Pero los votantes de Chubut eligieron mayoritariamente a Milei y si esa voluntad se repite, en octubre y noviembre, será el Presidente de la Nación.

Bullrich Presidente

En caso de que la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sea la electa, el panorama aparece un poco más alentador.

Aunque se generan dudas por la dureza de sus propuestas. De las que en realidad, salvo en materia de seguridad, mucho no se conocen. Suele repetir Bullrich que el cambio es todo o es nada.

Y frases de esa naturaleza construyen más interrogantes que los que se logran despejar.

La propuesta de Bullrich pone énfasis en la necesidad de que haya orden. Pero no mucho más, y ese solo eslogan no alcanza para intentar conocer en detalle cuál será el rumbo de un posible gobierno suyo hasta el 2027.

Para Torres y muchos intendentes de Juntos por el Cambio es la única opción para concretar aquello del mismo signo político en Nación, Provincia y municipios. Aunque hay que decir que esa fórmula no ha dado grandes resultados cuando estuvo vigente en Argentina.

Ocurrió en tiempos de Raúl Alfonsín, Carlos Ménem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y los resultados están a la vista.

Massa Presidente

La tercera opción posible es que el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, logre revertir la tendencia, meterse en segunda vuelta y allí logre, lo que hoy parece muy difícil, convertirse en el próximo Presidente de todos los argentinos.

Esa alternativa, no obstante, aunque no es la deseada por el gobernador electo, puede terminar no siendo tan nociva para los destinos de la provincia del Chubut.

No por una cuestión de coincidencia ideológica, pero sí por una manera de llevar adelante la gestión que ya demostró el intendente de Tigre y líder del Frente Renovador. Sus políticas suelen moverse en el centro, ni a la izquierda, ni a la derecha que representa Bullrich ni la ultra derecha que corporiza Milei.

Una hipotética presidencia de Massa intentará surcar posibilidades de cambios, sin la implementación de políticas extremas.

Esos son los tres posibles escenarios para Chubut, a partir del 10 de diciembre, cuando se complete el último casillero de la política argentina: saber quién será el próximo Presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2027.