Muy delirante todo. Podrían ser más delicados. Todos los atletas New Balance que subieron al podio recibieron sus trofeos y dinero en efectivo.

No así Joaquín Arbe quien ganó esta mañana los 15km de New Balance y se quedó con las manos vacías.

El insólito hecho ocurrió esta mañana cuando Arbe subió al podio tras ganar los 15km de New Balance con un tiempo de 45min 07seg, superando al uruguayo Martín Cuesta quien terminó segundo en la competencia.

El atleta esquelense, que dicho sea de paso (por si no lo sabe la gente de New Balance) corrió en un Juego Olímpico y en los próximos días estará representando al país en el Mundial de Atletismo en Hungría, se percató del hecho cuando la ganadora de mujeres recibió un cheque de 150.000 pesos.

Al consultar el por qué no le daban un cheque a él, la repuesta desde la organización fue “que no había dinero y que no estaba pautado el premio para los varones”.

Bastante rara la respuesta, más sabiendo que el resto de los corredores que subieron al podio, tanto de varones como de mujeres (que representan a la firma New Balance) recibieron dinero en efectivo, en cambio Joaquín Arbe, quien tiene como sponsor principal a Asics, no recibió el premio por ganar, aunque si le pagaron por correr, cosa que generalmente hacen los organizadores de las carrera para tener en la línea de largada a los mejores atletas y darle categoría y relevancia a esta prueba.