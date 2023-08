Angélica Torres, una periodista bahiense de tan solo 26 años, ha revolucionado la forma de contar historias en La Nueva de Bahía Blanca. Con timidez y sencillez, esta talentosa profesional ha logrado captar la atención de miles de personas con sus contenidos únicos y fascinantes. Relatos que quizás son conocidos por todos, pero de los que nadie habla, temas tabú que van quedando en las sombras.

Estudió periodismo en Mar del Plata, donde vivió durante seis años. Primero estudió Turismo y luego se recibió de periodista, ahí fue cuando decide volverse a su tierra natal.

La Nueva es un medio periodístico pionero fundado en 1898 en Bahía Blanca, muy importante en la ciudad, tiene la particularidad de que conserva su formato en papel con una tirada de tres veces por semana. Fue la primera compañía argentina que tuvo periódico, radio, canal de televisión abierta y un servicio de TV por cable.

Este periódico le ha brindado el escenario perfecto para que ella le dé vida a sus inquietudes y pasiones. Al llegar al diario, descubrió un vasto archivo de noticias que nunca se había difundido masivamente, y eso fue el punto de partida para su inspiración. Con la llegada de las redes sociales, vio la oportunidad de compartir estas historias con un público más amplio, llegando a aquellos que antes no tenían acceso a ellas. Se muestra muy agradecida por esta oportunidad que le dio La Nueva de ponerle voz a las historias que relata Angi, que generan tanto interés en el público y que sobrepasa las fronteras de su ciudad.

“Cuando empecé con esto, no tenía idea de que podía llegar a tanta gente y que tanta gente podía llegar a estar interesada. Incluso, lo que empezó como mi inquietud, a la larga se confirmó. Entender que mucha gente que no ha llegado a muchas historias o no sabe las historias de ciertos lugares, es fue mi objetivo en un principio y se está cumpliendo ahora gracias a los videos”.

Los contenidos de un minuto que crea Angélica son auténticas joyas narrativas, destacando lugares emblemáticos de Bahía Blanca y explorando su enigmático pasado. Todo el trabajo lo realiza sola, desde escribir el guion, filmar, editar y ponerle voz a sus relatos. Uno de los videos que más impacto tuvo fue el de la Plaza Lavalle, “una plaza maldita”, donde se dice que se enterraron a los indígenas no bautizados. Fue uno de los videos que más se viralizó, tanto en su ciudad como en otras partes, y surgió por la inquietud de Angélica de por qué esa plaza estaba tan vacía y nunca había gente.

También la plaza Pellegrini fue cementerio en un momento y se dice que se sienten cosas, una energía pesada, ya que en un principio también fue un cementerio, pero cuando la ciudad comenzó a crecer, se mudaron al cementerio municipal. Sin embargo, hubo gente que no pudo pagar el traslado y los restos quedaron allí, debajo de la plaza.

Otra historia que conmovió a muchos fue la de la casa embrujada de Bahía Blanca, basada en un caso real que convirtió a la ciudad en "la ciudad tenebrosa", una historia que tuvo mucho impacto a nivel nacional. A partir de dicho apodo fue que narró la historia. Se inspiró en un informe de Crónica TV en el programa de Favio Assaro, donde abordaron este tema y definieron a la ciudad de esa manera.

“En Villa Mitre se dice que había una casa embrujada: un matrimonio se mudó a una casa de los padres de uno de ellos, en un momento comenzaron a sentir movimientos, cosas extrañas, sintieron que alguien caminaba en el pasillo de la casa y dijeron ‘no va más’ y se fueron con sus hijos. Después de eso la casa se demolió, no hay nada, no quedan rastros”.

Cree que hay energías, que deben ser respetadas, ella es muy sensible y siente las malas vibras y el ambiente pesado cuando va a grabar, “cuando fui a grabar a la Plaza Lavalle, lo que se dice Plaza del Sol, sentí vibras extrañas”. Dice no tener miedo, sino respeto, al ser su trabajo en forma individual, tiene que hacer todo el proceso ella sola, grabar en lugares tenebrosos o malditos -como dicen- llevándose toda la carga encima.

“Soy muy sensible a estas cosas, pero no le tengo miedo, al contrario, es tener un poco de respeto, son personas que ya no están, que quizás alguno haya dejado una huella que uno pasa y la siente. Pero nada, respetarlo y decir ‘vos estás ahí y yo estoy acá’, y no tener miedo”.

Además, Angélica ha revelado la sorprendente historia de la única mujer bahiense que sobrevivió al desastre del Titanic, una historia que merece ser conocida por todos. Realizó el video pensando que era una historia conocida por todos, pero luego se dio cuenta que no era así.

“Esa historia es muy interesante, porque todo el mundo lo sabía, pero no. Que la única mujer que haya estado en el Titanic y haya sobrevivido, encima que sea bahiense, es un tema que yo no entendí por qué no era tan masivo, por qué todo el mundo no sabía esto”.

La curiosidad de Angélica por lo sobrenatural y lo espiritual la lleva a lugares profundos y a veces aterradores, pero no le teme a las energías y vibras que siente. Su sensibilidad la conecta con las historias que narra, y aunque el trabajo del editor pueda ser solitario, ella se entrega con valentía para traer a la luz estos relatos inolvidables.

A los que tienen proyectos e ideas, Angélica les ofrece un mensaje alentador. No dejen que la timidez o cualquier otra característica los limite. Lanzate, expresate y formá tus propios proyectos. A veces, los mayores logros vienen de enfrentar nuestros miedos y dar el paso adelante. A pesar de su propia timidez, ella logró vencerla con esfuerzo y poder poner voz a las historias que quería contar.

“Cuando me llegó la propuesta de venir a trabajar acá, me dijeron que querían que haga mi propio contenido, a mí lo primero que se me ocurrió fue: quiero ponerle mi voz a esto, quiero hacer cosas propias, con lo que hay acá pero transformarlas a mi manera y fue un poco lo que hice. Me saqué ese miedo de pensar qué van a decir de mi si yo publico esto con mi voz, y le pongo mi nombre. Me saqué todo ese miedo y dije ‘para adelante’”.

Así que, si buscas emociones fuertes y sumergirte en lo desconocido, seguí a Angélica Torres en La Nueva de Bahía Blanca. Dejate cautivar por sus relatos sobre lo paranormal, cementerios, casas embrujadas y fantasmas que te harán sentir, reflexionar y creer en la magia que se oculta en las sombras. ¡No te pierdas esta aventura única y misteriosa que solo ella puede ofrecer!

Queríamos agradecer especialmente a la redacción de La Nueva, que nos abrió sus puertas, a Maximiliano Allica, el jefe de redacción que nos facilitó el contacto, y por supuesto a Angélica, que a pesar de estar siempre detrás de cámara, se mostró muy amable y predispuesta a contarnos su historia.

Pueden seguir sus notas a través de Instagram en @lanuevacom y en su perfil @angie0i, para concer más acerca de sus historias que en un minuto logan cautivar a miles de seguidores.