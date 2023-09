(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - El deporte social llegó a un estado de abandono por demás increíble. Quienes tienen que tomar decisiones miran para otro lado y muchos apagan sus teléfonos.

Eso sí, para viáticos siempre hay fondos. Para que los pibes tengan su momento de gloria no hay plata. No hay voluntad política, no hay ganas.

Alguien dijo alguna vez que hay funcionarios que no funcionan. En Chubut pasa eso.

Los Juegos Evita en la provincia entraron en un agujero negro, entró en un laberinto de difícil salida.

A los ponchazos se está desarrollando la etapa provincial en algunos de los juegos, pero falta mucho todavía.

Hay etapas interzonales que ni siquiera se terminaron y, por ende, no estarían clasificados todos los equipos para el provincial.

Al día de hoy no se sabe nada sobre el fútbol 11 masculino y femenino, futbol mixto y futsal.

Y recordemos que los Juegos Nacionales comenzarán en Mar del Plata el próximo 25 de septiembre. Es decir que están a la vuelta de la esquina “y los actores están a medio vestir y con la letra muy poco estudiada”.

Hay una versión que señala que mañana viernes se haría la fase interzonal en José de San Martín, pero son solo rumores.

Todo muy desprolijo. Organizado nada.

Por ejemplo desde el pasado mes de mayo un total de 32 jugadores de Defensores de la Comarca de Lago Puelo están esperando con mucha ilusión poder jugar la fase provincial y si los resultados acompañan poder viajar a Mar del Plata.

Y los profesores en Lago Puelo poco saben, no pueden darles respuestas a los chicos y la desilusión ya es por demás muy grande.

En 10 días arrancarán los Juegos Nacionales Evita. Ojalá alguien tome cartas en el asunto. Igual, a esta altura del partido… el deporte social ya se fue al descenso.