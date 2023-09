Nicolás Passini es un joven con vasta experiencia en el plano financiero; en mas de 7 años trabajó en Fintech, bancos tradicionales y una empresa en la industria de criptomonedas.

En diálogo con Red43, brindó su punto de vista acerca de la actualidad económica del país y qué es lo que avizora, en base a su trayectoria, en el futuro inmediato de las finanzas.

"A mi me preguntan qué hacer con los ahorros; si meterlo en un plazo fijo o comprar dólares. Todos tienen esa incertidumbre; uno nunca quiere perder ese dinero que logró con su esfuerzo. Hay que comprender que estamos a menos de un mes de las elecciones; siempre en años eleccionarios la economía sufre cambios constantes y aparecen medidas económicas", destacó en principio, aclarando que "acá en Argentina no tenemos políticas a largo plazo, entonces sucede que muchas veces aparecen políticas desesperadas por captar más votos o lograr una imagen positiva".

En este contexto, resaltó que, en base a su experiencia en el rubro, se aconseja protegerse con cualquier tipo de activo dolarizado para evitar que si hay un salto cambiario no impacte abruptamente".

"No me gustaría que me agarren las elecciones con un plazo fijo; me preservaría comprando dólares o un activo dolarizado, para de alguna manera, seguir el movimiento del dólar. Eso me dejaría mas tranquilo para pasar los momentos turbulentos"