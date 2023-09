En diálogo con Red43, el abogado de Esquel, Agustín Hermosilla, detalló cómo fue el trabajo de investigación en un caso de ciberestafa en Chubut que, afortunadamente, tuvo un desenlace aliviador.

En el mes de mayo, una persona de Puerto Madryn contactó al Dr. Hermosilla, detallando la situación; lo estafaron vendiendo un artículo a través de una red social: "esta persona me contacta había recibido links remotos que vulneraron el acceso de ciberseguridad de las billeteras virtuales. Cuando pasa esto, se analiza por un lado la parte penal, porque tenemos la seguridad de que fue una estafa y, por otro lado está el derecho del consumidor y la obligación de los bancos de tener mecanismos de seguridad idóneos para estos problemas con usuarios".

El abogado subraya que la estafa comenzó vía Messenger y continuó por WhatsApp: "Hubo un vaciamiento de cuenta en la que el banco se responsabilizó de manera urgente y después, hubo un crédito que no fue consentido; afortunadamente se pudo recuperar todo".

"Nosotros en la demanda pedimos la nulidad del contrato de consumo porque no fue la titular de la cuenta quien lo pidió. Puntualizamos en que había falta de consentimiento de la persona; no se puede exigir una obligación en la que no se da la conformidad"