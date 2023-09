El panorama deportivo en la provincia de Chubut está a punto de experimentar una transformación bajo la dirección de Milton Reyes, quien asumirá el cargo de Presidente de Chubut Deportes en el Gabinete del gobernador electo, Nacho Torres. En una nueva emisión "Firma y Aclaración", revela sus motivaciones y planes para impulsar el deporte en la región.

Con una trayectoria sólida como presidente del Club Belgrano durante una década, Reyes dio un paso al costado en busca de un nuevo desafío que le permitiera contribuir al desarrollo deportivo de la provincia. "Llegaron varios llamados de invitaciones para ser parte de esta estructura, parte de un equipo que estaba armando Nacho Torres mucho antes de las elecciones", explica Reyes.

“Con Torres nos conocimos a través de algunas gestiones que yo hice en el club, como dirigente deportivo. Como molesté a muchos funcionarios de distintos partidos en mi rol como dirigente, y creo que es la única manera de lograr obtener objetivos. Lo contacté cuando él tuvo un rol en el gobierno de Macri, tuvo mucha predisposición, siempre dialogando en función de objetivos concretos hacia una institución. Quedó una vinculación, luego él me intentó contactar cuando estaba proyectando su campaña. Yo me involucré finalizando su campaña. Estoy muy convencido de su proyecto y hoy nos toca este otro rol”.

La pregunta inevitable fue: ¿Por qué aceptar la convocatoria de Torres y no la del ex intendente Sergio Ongarato para un cargo en la Secretaría de Gobierno? Reyes aclara que su compromiso con el Club Belgrano lo llevó a rechazar la oferta de Ongarato, ya que no quería utilizar la institución para fines políticos. Sin embargo, la oportunidad de unirse al gabinete de Torres en una posición no relacionada con el deporte fue una propuesta que encontró atractiva y que alineaba con su experiencia previa como funcionario.

Con una ideología radical y alfonsinista, señala que es la primera vez que forma parte de una estructura política diferente a la suya, lo que demuestra su compromiso con el proyecto de Nacho Torres.

Explica que Chubut Deportes es una sociedad mixta diseñada para llevar adelante políticas deportivas y programas que fomenten la actividad física en la provincia. Además, busca involucrar a la actividad privada en el apoyo financiero para su funcionamiento. El objetivo es generar un impacto positivo en la comunidad y promover el turismo deportivo en la región.

Una de las principales tareas de Chubut Deportes será llevar a cabo programas en distintas disciplinas deportivas y torneos que permitan el desarrollo de jóvenes talentos en la provincia. También brindará apoyo a instituciones deportivas en cuestiones documentales, infraestructura y proyectos para asegurar su crecimiento sostenible. “Hoy debe haber en la provincia no menos de 800 instituciones deportivas, formalmente con toda la documentación deben haber 300”, comenta.

“El problema es que eso se sostenga en el tiempo, y para eso necesitas recursos, una estructura, necesitás infraestructura, necesitás un terreno. Hoy pasa que en Esquel hay un montón de clubes que se han creado en este último tiempo y no tienen ni siquiera un espacio propio para poder desarrollarse”.

Reyes destaca la importancia de fomentar un cambio cultural en la comunidad, donde no todo provenga del Estado, sino que el sector privado también desempeñe un papel fundamental. El objetivo es trabajar en colaboración para lograr un mayor impacto en la sociedad. “También en cierto que en algunos clubes hay que hacer todo un cambio cultural, porque en realidad lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a que nos tienen que dar todo, eso pasa en un montón de lugares, no sólo en los clubes”, afirma.

En cuanto a la relación entre el ente mixto y los gobiernos municipales, Reyes señala la necesidad de potenciar el turismo deportivo y trabajar en proyectos conjuntos que involucren a ambas partes. Destaca la importancia de aprovechar la presencia de deportistas de élite locales como embajadores de la provincia y modelos a seguir para los jóvenes.

En lo que respecta al recurso humano y técnico, Reyes enfatiza la necesidad de escuchar a los deportistas y brindarles el apoyo necesario, especialmente a aquellos que compiten a nivel internacional. Además, aboga por la gestión efectiva de recursos para mejorar la infraestructura deportiva en la provincia, sobre todo en la cordillera.

En definitiva, Milton Reyes reconoce que el deporte no es la prioridad número uno en un momento en que la educación y la salud requieren atención urgente, “que está todo absolutamente devastado, pero no podemos dejar de soñar y no podemos dejar de hacer la gestión”, asevera. Sin embargo, su visión audaz es que, a través de una gestión efectiva y la colaboración entre el sector público y privado, el deporte puede convertirse en un motor de cambio para Chubut, beneficiando a la comunidad y generando ingresos económicos que impulsen el desarrollo de la región.