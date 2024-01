Bravo describió el escenario que se vive en su establecimiento como consecuencia del incendio, donde se vio obligado a dejar las tranqueras abiertas debido a las operaciones de emergencia contra el fuego. Esto resultó en que dos de sus caballos se perdieran, adentrándose en la montaña y enfrentándose al peligro del fuego. Afortunadamente, logró encontrarlos después de varias horas de búsqueda, aunque el esfuerzo no fue fácil ni exento de riesgos.

"Esto me genera un gasto. Se me han caído un montón de cabalgatas, de reservas. No tenemos apoyo del gobierno ni nada, trabajamos a pulmón", expresó Bravo con desaliento.

"Este es el segundo año que nos ocurre, que se nos cae la temporada de verano. El año pasado estuvimos en diciembre, un 22 si no mal recuerdo, que se quemaron más de 700 hectáreas. Ahora ya van más de 1300 hectáreas quemadas en este Parque Nacional".

Bravo señaló que, a pesar de sus esfuerzos continuos por preservar y cuidar la región, los incendios recurrentes amenazan no solo la estabilidad económica, sino también el arraigo y la conexión con la tierra. "Los sueños se me están yendo a pique", expresó angustiado.

"Es duro, no es fácil. Para el que tiene un sueldo por ahí cumple horario y sabe que llega su sueldo a fin de mes, pero en esta circunstancia la tenemos que pelear", expresó Bravo.

Bravo concluyó su testimonio instando a la justicia a tomar medidas rápidas y efectivas para investigar las causas de los incendios. Con un llamado urgente, apeló a que la investigación no se dilate, recordando el año pasado cuando la intervención policial llegó demasiado tarde para encontrar rastros útiles.

O.P.