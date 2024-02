Antonio Osorio, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Esquel (SOEME), se refirió al contexto en el que se firmó el reciente acuerdo salarial, destacando los desafíos que enfrenta el sector ante la pérdida significativa del poder adquisitivo durante el 2023.

En medio de un escenario complejo, Osorio explicó que el 50% de poder adquisitivo perdido durante el año pasado generó la necesidad de un aumento salarial que, según sus estimaciones, debería superar el 100%. "Terminamos el año con un déficit importante, más de una masa salarial. Entendemos que hay voluntad en mejorar los recursos del municipio, pero también necesitamos un plan a corto y mediano plazo para recuperar el poder adquisitivo", expresó.

La primera oferta, que consistía en un aumento del 33% para el primer trimestre, fue considerada insuficiente por el sindicato. Sin embargo, tras un análisis, identificaron una suma fija de $4500, que, aunque no había sido actualizada en años, fue considerada una oportunidad para mejorar la oferta. "Si la base de cálculo va a ser sobre todo concepto y tenemos una suma fija que no creció, qué posibilidad había de actualizar eso y de hacerla variable. Estuvieron de acuerdo, y esto da una mejora en dinero bastante significativa, estaríamos duplicando lo que estamos cerrando", explicó Osorio.

El dirigente sindical señaló que, a pesar de las dificultades, aceptaron la propuesta para evitar conflictos y destacó la voluntad de diálogo tanto con los intendentes como con las autoridades locales. "La lucha verdadera se está librando a otro nivel, a nivel nacional, y esperamos que haya un resultado favorable a los trabajadores", añadió.

Osorio también resaltó la importancia de evitar la cláusula gatillo, considerando las diferentes realidades financieras de los municipios. "No queremos ser parte de conflictos que sabemos que no se pueden resolver en definitivo. La cláusula gatillo se activa automáticamente, y hay municipios que pueden cumplir con ella y otros no. En algunos municipios cerramos una cláusula de revisión para sentarnos a fin de febrero y replantearnos si se puede agregar algo más al básico", detalló.

El secretario general del SOEME concluyó haciendo un llamado a la reflexión sobre el rol político de los trabajadores y la necesidad de construir representación y poder político. Destacó que, aunque evitan conflictos locales, expresan su opinión política cuando consideran necesario y subrayó la importancia de un diálogo más amplio entre diferentes actores políticos.

O.P.