Por Emir Henriquez

Hoy vamos a conocer la historia de Paola Gutiérrez, una vecina de Esquel con discapacidad visual. Hace unos días nos abrió las puertas de su casa y nos relató por qué tiene baja visión, cómo fueron las experiencias y sensaciones que atravesó, y qué acciones lleva adelante para ayudar a personas con discapacidad.

La discapacidad de Paola comenzó hace 10 años cuando tuvo a su segundo hijo. Una retina se le desprendió antes del parto y la otra después, quedando ciega en un primer momento.

Ante esta situación, viajó con su familia a Buenos Aires para ser operada de la vista, pero las intervenciones fallaron. Además, detectaron glaucoma en la visión de Paola, un grupo de enfermedades de los ojos que pueden causar pérdida de visión y ceguera al dañar el nervio ubicado en la parte de atrás del ojo, conocido como nervio óptico.

"Me preocupé y lloré muchísimo. Fueron casi dos años de terapia porque no quería aceptar mi discapacidad. Es difícil de un día de pasar a estar bien y otro día tener una discapacidad", expresó a Red43 y destacó: "Tuve una familia que me apoyó muchísimo. Soy católica practicante de una comunidad que también me puedo apoyar en ella en los momentos más difíciles".

"Con el apoyo de la comunidad católica y mi familia pudimos salir adelante".

Luego de volver de Buenos Aires, Paola tramitó su jubilación como docente de adultos y comenzó a hacer un montón de actividades que antes no realizaba, como ir al gimnasio, recorrer montañas, entre otras, utilizando el bastón verde, un instrumento de movilidad para las personas con discapacidad con baja visión.

También se interiorizó más en la temática, ayudando e interactuando con la gente con discapacidad de la iglesia. Por ejemplo, recordó que hace unos días viajaron a Gualjaina a visitar a una persona con discapacidad visual y motora, y manifestó que durante su estadía en la localidad le envió una nota al intendente porque no hay rampas en ninguna vereda.

"Mi discapacidad fue el cambio".

Con respecto a su ayuda a las personas con discapacidad, indicó que primero demuestra con el ejemplo: "Creo que soy una persona que me superé, y doy gracias a mi familia porque fue la que me ayudó en todo momento a la superación. Todos tenemos esa cuestión de autonomía, generar autonomía en los otros y que se sientan participes de la sociedad".

"Mi discapacidad me sirvió para servir a los demás".

Por otro lado, Paola se refirió a la accesibilidad en Esquel y remarcó: "Nos impide un poco el tránsito, los autos se ponen en las veredas y la gente que no quiere entender que hay personas que ven distintos". Por lo que, manifestó que la gente tiene que interiorizarse sobre las personas con discapacidad, conocer cuáles son los distintos tipos de bastones, y saber cómo tratarlos, ya que hay lugares que no cuentan con accesibilidad, como falta de rampas o de señalización en escaleras.

"A la sociedad le falta un poco de empatía, ponerse en el lugar del otro y de aprender del otro. Somos más humanos cuando nos toca en la familia o en un círculo cerrado de amistades una discapacidad. Eso nos ayuda a tomar conciencia del otro y de la dificultad de la discapacidad del otro, conviviendo con el otro", puntualizó Paola.

"Quiero llamar a la solidaridad y sensibilidad de la sociedad para que integren e incluyan a las personas con discapacidad en el ámbito que sea. Yo lo estoy haciendo en el ámbito de la iglesia. Esa es mi cuestión ahora a hacer, que las personas con discapacidad puedan ingresar, que tengan accesibilidad en las iglesias, y demostrar que el otro puede hacer cosas dentro de la iglesia".

Para finalizar, Paola destacó la superación que afrontó para aceptar su discapacidad visual y recordó: "Que me digan "Una vez cuando estaba muy de moda subir a los túneles de hielo, pregunté si podía hacerlo y una persona me puso en el Facebook que no porque es muy difícil para vos, esa palabra me ayudó para que pueda y lo hice". También agregó: "el poder ser autónoma y decidir por mi misma, y la fe es lo que me sostiene todos los días y toda la cuestión de estar a disposición de los demás".

Agradezco la colaboración de Paola Gutiérrez con el material fotográfico para la nota.