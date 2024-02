El juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva decidió el traslado de Matías Santana desde esa ciudad a la Unidad 14 de Esquel. Santana es aquel que declaró ante la justicia que “vio con sus binoculares como Gendarmería se llevaba a Santiago Maldonado” y fue detenido por haber participado en incendios de viviendas en la Villa Mascardi. Estuvo varios meses prófugo. El juez justificó su decisión respecto al traslado.

Ante la misma, sus letrados, Laura Taffetani y Gustavo Franquet, pertenecientes a la Asociación Gremial de Abogados, interpusieron, para evitarlo, un “recurso de reposición con apelación en subsidio”.

Sin embargo, el juez federal Gustavo Villanueva desestimo tal acción.

“No advierto extralimitación en las facultades del Tribunal al disponer el traslado de Santana -cautelado con prisión preventiva- a una cárcel federal”, consideró el magistrado. Asi, explicó que, si bien la medida fue dictada ("a fs.2007/56") sin que todavía haya adquirido firmeza, queda excluida de "aquellas resoluciones cuya apelación tiene efecto suspensivo", y apeló a la doctrina jurídica para afirmar que, en casos así, “la medida cautelar se cumple no obstante la interposición del recurso”.

En el desarrollo de su exposición, el juez indicó: “Cabe destacar que el alojamiento en la unidad policial donde cumple su encierro lo consideré de manera transitoria, al solo efecto de materializar la declaración indagatoria en la primera jornada hábil siguiente a su detención, producida el pasado sábado 17, pues al no tratarse de un sitio con instalaciones adecuadas para mantener en detención sujetos cautelados con preventiva, ni contar con personal capacitado para custodia y resguardo de personas detenidas, dispuse su alojamiento en la prisión federal más próxima a esta localidad -la Unidad 14 con asiento en Esquel-, de modo de garantizarle -a través de los recursos que sean necesarios- que no se afecten principios procesales vigentes durante la sustanciación del proceso penal, por ejemplo– inmediación, asistencia técnica, acceso a la jurisdicción, etc.), ni derechos inherentes a su situación de detenido (salud, alimentación, visitas, etc.)”.

“Es por ello que, resultando de exclusivo resorte jurisdiccional disponer el lugar de alojamiento de personas detenidas -máxime cuando como en el caso no luce irrazonable ni arbitraria-, la revocatoria intentada será declarada inadmisible”, sostuvo el juez.