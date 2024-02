"No somos empleados del Poder Ejecutivo Nacional", fue una de las afirmaciones que, mediante un comunicado manifestaron gobernadores de Argentina en apoyo a Ignacio Torres, quien desde Comodoro aseguró este viernes que "si el martes no hay resolución, no vamos exportar ni un barril más de petróleo".

Torres: “Si el Gobierno no deja de pisarnos la cabeza, no va a salir una gota más de petróleo de esta provincia”

En este contexto, los gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Río Negro se sumaron al pedido del mandatario provincial, Ignacio Torres, y repudiaron a Nación, subrayando que "No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias".

El comunicado completo: