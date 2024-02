Los cinco gremios docentes a nivel nacional mantendrán este martes una reunión a partir de las 18 con los ministros de Educación provinciales y el Gobierno después del paro de este lunes que, según Ctera, "tuvo un 80% de acatamiento".

"No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", advirtió la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, respecto a la suspensión de fondos nacionales.

La secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano convocó a los gremios y a la autoridades educativas a un encuentro programado para las 18:00.

Estarán presentes el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y representantes de los cinco gremios docentes nacionales, que son la Confederación de trabajadores de la Educación (Ctera), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevó adelante un paro a nivel nacional, el cual, según aseguraron desde el principal gremio docente, tuvo un "acatamiento del 80%".

En ese sentido, consideró que la situación que provoca el recorte de estos fondos en las "barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas" es "verdaderamente terrible". Además, aseguró que "no alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares".

Por último Alesso recalcó cuál es uno de los reclamos principales en materia educativa: "Peleamos 1.003 días en la Carpa Blanca para tener una Ley de Financiamiento Educativo, durante años para garantizar el Fondo de Compensación Salarial, peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la quinta hora, por Conectar Igualdad".

Fuente: Ámbito Financiero

C.S.