Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Esquel y Trevelin se movilizaron esta mañana en Esquel para reclamar por la apertura de la paritaria salarial y mayor claridad en el anuncio del Gobierno Provincial acerca del pago de un adicional.

"En el marco del paro nacional de ATE los brigadistas decidimos movilizarnos en Esquel para aclarar esta situación sobre un anuncio del Gobierno Provincial sobre el pago de un adicional de 100 mil pesos por los meses de verano", sostuvo.

En este marco, indicó que el anuncio "es confuso" y recordó que el reclamo de los trabajadores del SPMF es la apertura de la paritaria salarial del sector para discutir un aumento en el sueldo básico.

"Tenemos un salario súper devaluado frente a la situación económica que estamos viviendo y un adicional por cuatro meses no soluciona esa cuestión", sostuvo Catalán.

"Si bien lo aceptamos porque lo necesitamos, nuestro salario de combatiente es de 350 mil pesos, con lo cual no se llega a pagar el alquiler y las cuentas. El anuncio pero no soluciona la cuestión de fondo. Es una suma en negro y no va al básico, no sabemos si es por única vez o se irá actualizando. Es solo una noticia, no hay nada firmado", señaló.

En este sentido, el brigadista insistió en que el reclamo del sector es la apertura de paritaria. "Nos parece que debemos tener una instancia de negociación salarial", señaló.

C.S.