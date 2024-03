Enviados de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, del SENASA y de la Prefectura acudieron al puerto de Ushuaia para examinar la carga paralizada de merluza negra que venía en el busque Tai An.

La inspección de la carga, con presencia del Subsecretario de Pesca de la Nación Antonio Cazrola, , se realizó a primera hora de este Jueves pero con demoras relacionadas con pedidos realizados por el dueño de la embarcación Liu Zinjhang .

Su argumento de defensa era que todo ese volumen de merluza negra se debe a pesca incidental (cuando, de manera involuntaria, se capturan peces u otras especies marinas mientras se está intentando pescar otro tipo de peces). Pero la ley federal de pesca establece como límite de merluza negra 5 toneladas. “Tendrían que haber parado de pescar después del primer tiro, pero lo siguieron haciendo”, explican los funcionarios. “La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”.

En las recámaras frigoríficas del Tai An, buque de bandera argentina pero cuyo dueño es un ciudadano chino, Liu Zhijiang, hallaron juveniles de 22 centímetros promedio, según las mediciones que quedaron en registro, tamaño que no se pueden pescar por estar protegidos a nivel global. Al ser la merluza negra es una especie frágil, prácticamente no se puede pescar. Su sabor y la escasez la vuelven muy codiciada como producto de consumo suntuario global. Lo que se permite pescar es mínimo y debe reunir características muy específicas.

“Tronco de menos de 32 cm es juvenil, la mayoría son de entre 20 y 22 centímetros. Es un drama ecológico. Ellos sabían lo que estaban pescando”, explicaron. “Lo tenían tan claro, que lo estaba ofreciendo para venta en el mismo momento en que lo sacaban”, agregaron. Gustavo, le habría pedido al Consejo Federal Pesquero una cuota extra de 300 toneladas de merluza negra para el buque Tai An. Es decir, que habría hecho una excepción para solicitar un pedido de pesca extra por fuera de lo establecido en el criterio para repartir cuotas de pesca entre las empresas.

La denuncia que preparan las empresas tenedoras de cuota de merluza negra contra la propietaria del buque Tai An, incluye pedido de deportación del "asesor pesquero" o "pesca" de nacionalidad noruega por atentar contra recursos naturales y no contar con la habilitación necesaria. Falta definir qué pasará con la carga, que por ahora seguirá congelada en puerto. Y qué penalidades les caben a los responsables.