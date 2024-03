La semana pasada se supo que le buque pesquero Tai An, propiedad de la empresa Prodesur, del empresario de origen chino Liu Zhijiang, había pescado de manera ilegal un importante cargamento de merluza negra, una codiciada y protegida especie. No solo el Tai An no tenía permiso para realizar esa pesca sino que además capturó ejemplares jóvenes del animal, algo prohibido para evitar su depredación.

Hoy se supo que el Gobierno a través de la Subsecretaría de Pesca, decomisó las casi 140 toneladas de merluza negra capturada de forma ilegal por un buque argentino.

“El operativo se realizó luego de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el barco Tai An (propiedad de la empresa Prodesur) se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Tras esto, el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, comenzó a seguir el derrotero del barco”, destacó el comunicado oficial.

Las autoridades constataron que Prodesur no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera “incidental”, en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.

”De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas -y amparado en el artículo 53-, la autoridad de pesca ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión. Este monto asciende, al día de hoy, a 2.500 millones de pesos que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero (Fonape)”, se indicó.

El monto representa casi todo lo recaudado entre derechos únicos de extracción y sanciones del Fonape en 2023. La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000.

En rigor, las 139 toneladas serán compradas por Zhijiang por $2.500 millones. De ese total, 90 toneladas son de tronco y otras partes, por eso en el sector pesquero dudan que Prodesur pueda colocar esa mercadería en el mercado internacional por USD 2,8 millones (al valor libre).

En el sector creen que multa es razonable, pero destacaron como “llamativo” que se procedió tan rápido. Y ensayaron una explicación: si la multa se hubiese establecido en un par de días, ya comenzado el mes de abril, se habría tenido que tomar un valor de gasoil (que se usa como referencia) más caro y el monto final habría si de tres veces más.

El martes pasado, Julián Suárez, quien hasta ese momento era Director de Control y Fiscalización Pesquera, había detectado el accionar del Tai An y ordenado su inmediato regreso a tierra. Eso generó una llamada para retrotraer la orden de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también terminó renunciando en medio del escándalo. Según fuentes con conocimiento del caso, Cazorla ordenó que el barco deje de pescar pero indicó que no era necesario su regreso al puerto. En ese contexto, Suárez presentó la renuncia.

Fuente: Infobae