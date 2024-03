La localidad de Lago Puelo se está preparando para un evento que promete endulzar los paladares y deleitar los sentidos: el Festival del Alfajor Patagónico.

Una de las atracciones más esperadas del festival será la competencia de alfajores, en la cual reconocidas personalidades de la gastronomía, como Any Cesar, una influyente pastelera con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y Kalia Manzur, ex participante de Bake Off Argentina, actuarán como jurados a ciegas para elegir a los mejores alfajores. La competencia incluirá categorías como "Alfajor de Autor" y "Mejor Alfajor de la Patagonia", con un premio principal para el ganador de esta última categoría.

Pero eso no es todo, el Festival del Alfajor Patagónico también ofrecerá la oportunidad de disfrutar del alfajor más grande de la Patagonia, elaborado especialmente para el evento y repartido de manera gratuita entre los asistentes. Además, Lago Puelo tendrá el honor de ser la primera localidad en inaugurar el "Kilómetro 1907 del Alfajor Argentino", un proyecto que busca destacar este emblemático producto nacional y que se extenderá por diferentes ciudades y localidades de Argentina.

Para aquellos que buscan algo más que degustar delicias, el festival contará con un variado cronograma de actividades deportivas, que incluirán competencias de fútbol, tejo, pádel y destrezas en el skatepark.

Las personas interesadas en participar en los stands de venta y competencia de alfajores artesanales, así como en la instalación de food trucks o beer trucks de cerveza artesanal, podrán inscribirse en la Dirección de Turismo, ubicada al lado de la municipalidad (ex Café de la Esquina). Asimismo, quienes deseen participar en las actividades deportivas podrán acercarse al Gimnasio Municipal para obtener más información y realizar su inscripción.

O.P